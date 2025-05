Affari Tuoi, impresa di Laura e apoteosi dopo la noia totale. Web in tilt: “Vincita allucinante” Puntata risolta all'ultimo secondo alla Regione Fortunata per il game show guidato da Stefano De Martino, ma le critiche web non mancano

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Incredibile vittoria "al novantesimo minuto" per Laura, la pacchista che gioca ad Affari Tuoi nella puntata del 28 maggio, che va malissimo fino all’ultimo step, quello della Regione Fortunata dove azzecca la scelta del Molise e può finalmente festeggiare. Ma sul web non manca chi rimane spiazzato. Scopriamo cosa è successo nel game show guidato da Stefano De Martino.

Affari Tuoi, puntata 28 maggio 2025: cosa è successo

A giocare nella puntata di mercoledì 28 maggio 2025 di Affari Tuoi è Laura, la concorrente che rappresenta la Lombardia. La pacchista è un’impiegata trentenne che gioca con al suo fianco il compagno Giambattista. La specialità della serata portata in studio da Tanath sono i casoncelli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il primo giro di tiri purtroppo, vede subito uscire tra i primi sei pacchi, anche quello da 300mila euro. E al primo giro se ne vanno anche 50mila euro. La prima offerta del Dottore è di 20mila euro. E ovviamente Laura rifiuta. Il secondo giro di tiri va decisamente meglio, con diversi pacchi blu che vengono aperti, compresi quello da 1 euro e quello che conteneva i ‘casoncelli’. Il Dottore offre il cambio, Laura rifiuta. Al giro successivo se ne vanno anche i 200mila euro. A questo punto il pacco più pesante rimasto in gioco è quello da 100mila euro. Il Dottore si gioca un tiro a carte e di nuovo esce l’opzione cambio. A questo punto la concorrente tentenna un po’ ma alla fine dice "No, non cambio". Al successivo giro di tiri, i 100mila rimangono lì, ma il Dottore offre solo 15mila euro, mentre Lupo dice che i concorrenti, secondo lui, non dovrebbero sempre rifiutare il cambio per diffidenza, avrà ragione lui?

Alla fine, Laura gli dà retta: lascia il 5 per prendere l’11. Poi apre subito il pacco che ha lasciato e scopre che dentro c’erano 20mila euro. Il Dottore a questo punto abbassa l’offerta a 10mila euro, e Laura rifiuta. I 100mila euro sono ancora in gioco dopo che escono i 5mila e il Dottore offre di nuovo il cambio. Di nuovo, la concorrente rifiuta e nel pacco della Puglia trova 10 euro. Rimangono quindi in gioco solo tre pacchi: 20 euro, 20mila euro o i 100mila euro. Il Dottore ricorre di nuovo alle carte e poi chiede a Laura quanto vorrebbe per fermarsi, lei dice 50mila euro, e il Dottore offre 20mila, ovvero la stessa cifra della prima offerta. Ancora una volta la pacchista lombarda rifiuta. Purtroppo subito dopo apre il pacco del Molise in cui ci sono 100mila euro.

A questo punto, con in gioco i 20 e i 20000 euro, Laura decide di andare alla Regione Fortunata. La prima regione che sceglie è quella del compagno Giambattista, la Sicilia, ma la regione giusta non è la Sicilia. Al secondo tentativo, per 50000 euro, Laura sceglie il Molise. Ancora una volta Stefano De Martino chiede all’esperto Lupo e lui dice che in realtà l’altra regione rimasta, la Basilicata, sarebbe l’uscita più probabile. Dopo la pubblicità però scopriamo che, al contrario dei pronostici, la Regione Fortunata è proprio il Molise. La gioia di Laura e Giambattista esplode, mentre Stefano De Martino esulta a modo suo: "Al novantesimo minuto!!!" e poi affonda: "Lupo, non capisci niente!".

Le reazioni social alla vincita di Laura

Come sempre, sui social, durante e dopo la puntata di Affari Tuoi c’è chi ha da ridire su questa vittoria e in particolare sulla grande fortuna che serve per beccare la regione fortunata. Ecco qualche commento su X: "Mah…la beccano un po’ tanto spesso sta regione eh", "Comunque è allucinante la frequenza con cui vincono alla regione fortunata quest’anno.", "Tutto il culo che io non avrò mai"

Potrebbe interessarti anche