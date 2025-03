Stefano De Martino e i ‘ritocchini’, parla il chirurgo: cosa si sarebbe rifatto Un chirurgo plastico su TikTok ha analizzato i possibili "ritocchini" a cui è ricorso il conduttore di Affari Tuoi per migliorare il suo aspetto estetico.

La prima persona che ha indagato sui ‘ritocchini’ estetici di Stefano De Martino è stata Francesca Fagnani. A Belve infatti aveva interrogato il conduttore di Affari Tuoi su dove aveva agito per perfezionare la sua bellezza. Il ballerino 35enne aveva dichiarato di avere un "buon rapporto con la chirurgia estetica" e che la parte preferita erano le mani mentre quella da lui meno gradita i piedi. Di più però non aveva dichiarato, lasciando la curiosità non soddisfatta nel pubblico a proposito di cosa si sia rifatto.

Un chirurgo estetica rivela i ‘ritocchini’ di Stefano De Martino

A scoprire l’arcano è stato un chirurgo estetico, Carlo Galata, che su TikTok (dove conta 4mila seguaci) ha analizzato le immagini del prima e del dopo di Stefano De Martino per capire a quali ritocchini si sia affidato per apparire meglio davanti alle telecamere e per piacersi di più. Prendendo una foto del ballerino quando era ad Amici di Maria De Filippi ad appena vent’anni il chirurgo ha dichiarato di partire da qualcosa di evidente: "Le orecchie a sventola oggi hanno una posizione più aderente alla testa. Segno che è stato eseguito un intervento di otoplastica". Inoltre Carlo Galata si è poi concentrato sul naso e sugli occhi: "Il naso appare più armonioso e proporzionato, con un dorso dritto e un leggero restringimento che valorizza i suoi lineamenti. Le occhiaie appaiono invece più distese e riempite donandogli un nuovo sguardo, più luminoso". In più, un altro elemento evidente, è il neo sul labbro che è letteralmente sparito, segno che è stato rimosso. "Gli zigomi – continua ancora il medico – appaiono più voluminosi e scolpiti donando maggiore struttura al viso senza appesantirlo. Una leggera volumizzazione delle labbra le ha inoltre rese più piene e più sensuali". Alla fine Carlo Galata ha concluso sostenendo che Stefano De Martino "è insomma l’esempio di una bellezza costruita, ma al tempo stesso naturale".

Quello che il conduttore aveva rifiutato di elencare dalla collega Francesca Fagnani durante la sua ospitata a Belve, ovvero il suo elenco di ‘ritocchini‘, ci ha pensato il chirurgo estetico Carlo Galata a soddisfare la curiosità dei fan del 35enne napoletano e del pubblico del piccolo schermo. Intanto, chirurgia estetica o no, il presentatore continua ad accumulare ascolti dopo ascolti con il suo Affari Tuoi in onda come sempre su Rai 1 nell’access prime time. Cresce anche l’attenzione del pubblico per il suo show di Rai 2 Stasera tutto è possibile.

