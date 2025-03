Affari Tuoi, Cristiana 'rovina' la premonizione (da brividi) del fratello: De Martino choccato e social furiosi Nella puntata dell'11 marzo, Cristiana fa una serie di scelte che la portano ad accettare l'ultima offerta del Dottore, ma il finale è amaro: cosa è successo

È Cristiana a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di martedì 11 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Abruzzo, ostetrica di professione, ha pescato il pacco numero 17 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme al nonno Roberto (appena si avvicina a Cristiana il pubblico grida "Roberto, Roberto") che della nipote dice: "Non la vedete? Bella de nonno! È buona, è brava, è… però non lo devo dire io, sono il nonno". Quando De Martino svela che Roberto ha "fatto un sacco di cose nella vita", lui risponde: "Se non ti diverti, che fai?", e poi racconta: "Il mio mestiere, quello vero e più bello, è stato il professore di scuola media. Ho provato a insegnare italiano". Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: le sise di monaca. Ecco cosa è successo nella puntata dell’11 marzo di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 11 marzo 2025: cosa è successo

La puntata di Affari Tuoi comincia con un siparietto che vede protagonista Thanat, il quale racconta che ha organizzato con Lupo una cena a quattro, e il conduttore gli chiede: "A quattro? Addirittura? E chi sono queste sciagurate con cui dovete uscire?" Thanat, titubante, dice: "Io, Lupo e…", ma il conduttore lo blocca: "Non facciamo nomi, ma per loro, sarebbe una brutta figura". Poi inizia la partita di Cristiana e nonno Roberto. Con i primi sei tiri eliminano subito i 15mila euro, 20mila euro, 500 euro, 30mila euro, 50 euro e 0 euro. Arriva la prima chiamata del Dottore che offre subito 40mila euro, ma Cristiana vuole andare avanti: "Ringraziamo ma il podio è ancora tutto lì". "Se ce ne andiamo adesso, non c’è divertimento" aggiunge Roberto.

Quando è il momento di chiamare il pacco successivo, la concorrente svela che il fratello Francesco la sera precedente, alle 2 di notte, le ha detto "11 Lombardia", una combinazione che è presente sul bancone dei pacchisti e, infatti, Cristiana decide di fare proprio questo tiro pensando che le porterà fortuna. Subito dopo però scopre che in realtà era una sorta di premonizione, perché nel pacco 11 della Lombardia ci sono i 300mila euro. È Stefano De Martino a rivelarlo direttamente al fratello della concorrente guardando dritto verso la telecamera e aprendo poi il pacco. "No, vabbè, io non ci credo… por*a miseria" dice, incredula, Cristiana, con il conduttore che commenta: "I segnali vanno interpretati bene. Non è vero ma ci credo. Ci vuole un po’ di zen, dobbiamo respirare perché la batosta è stata grossa". E mentre fanno la meditazione zen, nonno Roberto, scherzando, chiede alla nipote: "Ma Francesco perché non dorme alle 2 di notte?" "È quello che mi chiedo pure io, non poteva farsi i fatti suoi?" risponde divertito il conduttore.

Una volta usciti di scena i 100 euro, il Dottore offre solo il cambio. "Il cambio spaventa tutti, anche me. Però adesso ci credo, rifiuto e vado avanti. Ho l’approvazione di nonno" commenta Cristiana. Poi vanno via i 75mila euro (nel pacco della new entry della Liguria), i 5mila euro e i 10mila euro. "Mamma mia!" afferma la concorrente ora che sul tabellone restano 5 blu e 3 rossi importanti da 50mila, 200mila e 100mila euro. Il Dottore offre 23mila euro e Cristiana, nonostante il nonno non sia dello stesso parere, decide di fargli tritare l’assegno. Poi trovano i 20 euro e PaSqualo propone il cambio: "Un’occhiata non possiamo darla?" chiede nonno Roberto prima di sentir la nipote dire "rifiuto il cambio". Assegno tritato e si passa al tiro successivo grazie a cui eliminano, finalmente, le sise di monaca. "Grazie, grazie!" esulta la concorrente mentre De Martino fa la canonica corsa per portare la pietanza alla pacchista del Piemonte. L’offerta sale a 30mila euro ma Cristiana non molla: "O la va o la spacca" dice prima di far tritare l’ennesimo assegno.

Poi eliminano 1 euro e Cristiana, bloccatasi un momento, svela al conduttore: "Ma ci credi che io sono più emozionata del fatto di aver portato mio nonno qua e avergli fatto conoscere questo mondo che per la partita in sé?" Il nonno chiede: "Ma ce l’hai con me?", e lei risponde: "E con chi se no?" Con la nuova chiamata del Dottore, assistiamo a un altro siparietto che questa volta vede protagonista il nonno di Cristiana, interessato a sapere cosa c’è scritto a "pagina 77" del manuale delle regole di Pasquale Romano, che risponde: "A Pagina 77 c’è scritto che quando c’è un concorrente disobbediente (intende Roberto, perché gli ha fatto la domanda nel momento sbagliato, ndr), il Dottore può insistere con l’alternanza. Quindi di nuovo cambio". A questo punto Cristiana ammette che cambiare il pacco le fa paura perché sono tutti numeri, quelli rimasti in gioco, "legati a una brutta sensazione": "Li vedo come pericolosi. C’è questo 12, un numero buono per me, è il compleanno di mia nonna Emanuela. Quando uno sta qua, gioca a sensazioni, a meno che non abbia un numero davvero importante nella vita" aggiunge prima di rifiutare la proposta.

Con la chiamata successiva però escono di scena anche i 100mila euro e il Dottore se la gioca a carte: Cristiana pesca il cambio ma lo rifiuta nuovamente per poi chiamare il 12 della Sardegna dove trova i 75 euro. Quando PaSqualo le offre 50mila euro, la concorrente chiede: "E com’è che è così buono oggi?" È il nonno a dare un consiglio alla nipote: "Scusa se faccio il nonno, ma noi siamo arrivati qua senza una lira, ce ne andiamo con 50mila euro… Se becchi i 200mila, hai chiuso. Secondo te, a casa che stanno a dire? Perché devi rischiare di uscire come sei entrata?". La concorrente decide di ascoltare Roberto e accetta l’assegno da 50mila euro prima di abbracciare forte il nonno. Poi scopriamo che Cristiana avrebbe aperto il 13 della Calabria dove ci sono i 50 euro, l’ultima cifra blu sul tabellone.

Ora restano in gioco i 200mila euro e i 50mila euro e alla concorrente non resta che sperare di avere nel proprio pacco i 50mila già accettati. Il finale però è molto amaro: nel numero 17 ci sono i 200mila e Cristiana, ancora una volta incredula, commenta: "E vabbè ragazzi, è un gioco!" "Non abbiamo rischiato, ma i segnali c’erano!" dice De Martino ancora prima di presentare la fiction di Rai Uno Miss Fallaci e ascoltare le dolci parole di Roberto per il conduttore: "Grazie! Sei bravo, sei bravo. Tanti auguri".

Le polemiche sui social

Dopo la puntata dell’11 marzo 2025 di Affari Tuoi, non mancano le polemiche sui social riguardanti l’amaro finale e in particolare la scelta di accettare i 50mila euro: "Non dimentichiamoci la premonizione del fratello…. questa ragazza aveva la possibilità di arrivare con i 2 pacchi finali numero 11 e numero 17, quindi con 300.000 e 200.000 euro", "Ha sbagliato ad accettare l’offerta avendo ancora cinquantamila e duecentomila", "Si deve andare soli a giocare. Il nonno doveva farsi gli affari suoi. È un gioco dove devi rischiare per vincere, altrimenti non andate", "Fu così che il nonno sparì per sempre dopo la puntata", "Rosicherei troppo, 150k di differenza madò".

E ancora: "Io sono dell’idea che i parenti condizionano troppo il concorrente. Dovrebbero giocare soli", "Ragazzi, io se uno mi dicesse, anche uno qualunque, un abbinamento numero-regione che poi davvero esce, col cavolo che lo aprirei, scusate", "Il nonno l’ha spinta ad accettare, ma si era capito che avesse i soldoni nel pacco", "La differenza la fregherà al nonno dalla pensione", "‘Eh va beh, è un gioco’, il problema è che non sapete giocare", "Doveva portare il fratello, non il nonno", "Lo sapevoooooo, l’offerta era troppo alta. Ma perché ha accettato…", "Io non avrei accettato, anche perché 50.000 li aveva ancora lì".

