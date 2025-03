Affari Tuoi, Francesca rifiuta una somma pazzesca ed esplode la polemica: "Che arroganza" Cosa è successo nella puntata di lunedì 10 marzo del game show di Stefano De Martino. Francesca e il fratello vincono tra i fischi del web: ecco perché.

Una partita che inizia nel migliore dei modi, potrebbe finire altrettanto bene ma in realtà naufraga nella delusione della concorrente che fa la scelta sbagliata. Scopriamo cosa è successo nella puntata del 10 marzo di Affari Tuoi, l’amatissimo game show condotto da Stefano De Martino su Rai 1.

Affari Tuoi, puntata 10 marzo: cosa è successo

A giocare a centro studio nella puntata del lunedì di Affari Tuoi è Francesca, pacchista della Ligura, allevatrice di cavalli, che gioca con al suo fianco il fratello Enrico, che lavora con lei. La specialità della serata sono i pansotti, una pasta ripiena tipica della cucina ligure.

Il primo giro di tiri va piuttosto bene e l’unico pacco "doloroso" che esce è quello da 50mila euro. Questo spinge il Dottore ad avanzare subito una offerta allettante: 39mila euro, ma i fratelli tritano l’assegno senza pensarci troppo. Il secondo giro di tiri è ancora più fortunato, con Francesca ben sei pacchi blu di fila, e il Dottore quando chiama offre il cambio, che però viene rifiutato da sorella e fratello. Al giro successivo, quando i pacchi blu sono solo tre, escono inevitabilmente i pacchi rossi: 50mila euro e 200mila euro, ma poi esce 1 euro. Le cose quindi si mettono molto bene per Francesca: rimangono solo due pacchi blu, a fronte di sei pacchi rossi, tra cui ancora 300mila, 100mila e 75mila euro. Alla successiva chiamata il Dottore mette ancora sul piatto 39mila euro: "Ringrazio ma il tabellone è ancora dalla nostra parte, quindi ci proviamo", dice Francesca che passa l’assegno al fratello per farglielo tritare. Subito dopo esce un pacco sostanzioso, quello da 100mila euro. Il Dottore offre ancora un cambio, ma Francesca si tiene il pacco 12 perché – ammette – "non saprei dove andare". Subito dopo la pacchista trova 30mila euro, la stessa offerta che le fa il Dottore, ancora rifiutata. Al tiro successivo esce il penultimo pacco blu, a fronte di quattro rossi, compreso quello da 300mila euro, che rimane l’obiettivo sognato dalla concorrente.

L’offerta del Dottore, a fronte di una richiesta di Francesca di 200mila euro, ammonta ancora una volta a 39mila euro, assegno che finisce ancora nel tritacarte. Subito dopo la concorrente trova i pansotti, ultimo pacco blu. A questo punto, quindi, per Francesca sono soldi sicuri. Il tabellone vede ancora in gioco 15mila, 20mila, 75mila e 300mila euro. Il Dottore prova a chiudere la partita proponendo ben 50mila euro, ma il ragionamento di Francesca è rapido e condivisibile: "Un paracadute da almeno 15mila euro ce lo abbiamo, quindi ma sì, andiamo avanti". Subito dopo escono i 20mila euro e il Dottore offre 75mila euro, una cifra pesantissima che però Francesca snobba. Purtroppo per lei, però, subito dopo salta fuori il pacco da 300mila euro. Rimangono chiusi due pacchi – 15mila e 75mila euro – e per la quarta volta il Dottore offre 39mila euro. "Beh ci ha dato una bella batosta eh. Un paracadute di 15000 euro ce l’abbiamo", ragiona Francesca che a questo punto è molto indecisa. Il fratello Enrico proverebbe ad andare fino in fondo. Purtroppo però, non c’è un gran lieto fine, perché Francesca ed Enrico tornano a casa con 15mila euro dopo averne rifiutati ben 75mila.

Le reazioni social

E come spesso succede in questi casi, sui social, tra il pubblico che segue la puntata commentandola live, piovono critiche sulla concorrente e sulla sua decisione di rispedire al mittente la maxi-offerta del Dottore. "Mi vien da dire Ve li siete meritati!!? Senza umiltà lontano non si va", si legge in un tweet. Qualcuno aggiunge con un pizzico di cinismo: "Di colpo il loro coraggio mista ad arroganza va a farsi benedire". E poi, c’è chi scrive: "Chi troppo vuole 15,000 euro stringe", oppure: "Comunque Pasqualo studia veramente ogni cosa… concorrente titubante? e allora offre poco, concorrente troppo sicuro di vincere? e allora offre tanto facendogli credere di avere tanto quando non ha nulla cioè lo ammiro", e infine: "Il dottore si è dimostrato più furbo, e anche più buono di quel che sembra, con sti due arroganti. 15000 … ed è andata anche di c*lo!", "75k non si rifiutano mai". Non mancano, infine, i commenti sulla strategia del Dottore, che ieri sera è stato particolarmente abile nella gestione della puntata: "Bluff meraviglioso del Dottore", "Il dottore sta imparando a giocare finalmente", "Stasera il dottore ha fatto un capolavoro", "Oggi una masterclass del dottore", "Oggi il dottore ha stra vinto, devastata".

