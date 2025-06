Affari Tuoi, Giuseppe (in lacrime) beffato dal Dottore e i social s'infiammano: "Rifiutare con una bambina appena nata"" Nella puntata del 5 giugno, non mancano polemiche dopo la partita disastrosa di Giuseppe e del fratello Mario: cosa è successo su Rai Uno e cosa significa il 18

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno giovedì 5 giugno 2025. A giocare è Giuseppe, concorrente della regione Campania. Tra le mani ha il pacco numero 18 e al suo fianco, per aiutarlo nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è il fratello Mario, un carabiniere: "In galera ti mando" dice il conduttore a PaSqualo alzando la cornetta del telefono. Il concorrente ha una moglie e una figlia, nata pochi giorni prima della sua partecipazione al game show. I fratelli spiegano anche perché sono ad Affari Tuoi, dicendo che Giuseppe, quando ha comprato casa, ha chiesto un prestito a Mario, il quale gli ha risposto: "Quando andrai ad Affari Tuoi, quello che vincerai divideremo".

Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: la Delizia al limone. Quando l’opinionista dice che lavorare in napoletano si dice "fatica", il conduttore scherza: "Bravo! A Napoli noi il lavoro lo viviamo sempre come una fatica. Anche il lavoro più bello del mondo, tipo il mio, è comunque una fatica. Pensa un poco, pensa alla gente che va a lavorare veramente!". Ecco cosa è successo nella puntata del 5 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 5 giugno 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la puntata di Giuseppe e Mario? La partita comincia malissimo, perché nel 5 del Molise i fratelli beccano subito i 300mila euro. Poi vanno via 10mila euro, 5mila euro, 500 euro, contenuti nel 9 della Toscana – rappresenta la data di nascita del nonno ("Un grande uomo") e per questo importantissimo per il fratello -, 30mila euro e 20 euro. Ora tocca al Dottore e offre 25mila euro: "Cifra importante, ma tritiamo" commentano i fratelli. Giuseppe chiama il numero scelto dal nipotino più grande, il 2 della Basilicata, e fa benissimo: esce la Delizia al limone. Poi una seconda batosta, perché nel 20 della Calabria ci sono 200mila euro.

Una volta usciti i 15mila euro, torna a farsi sentire il Dottore che propone il cambio: "Io direi di aspettare, essendo più riflessivo di te" dice Mario, e Giuseppe concorda sul rifiutare il cambio, almeno per il momento. Subito dopo perdono anche i 75mila euro, ma resistono i 100mila e i 50mila. Si passa al mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu" e funziona: un altro pacco blu viene eliminato. Si prosegue con il 4 del Friuli Venezia Giulia, che contiene 50 euro, e con la chiamata del Dottore, che si gioca a carte la mossa successiva. Giuseppe pesca il cambio, ma lo rifiuta e poi fa una richiesta particolare. Chiede a De Martino di far sbirciare nel pacco appena chiamato un altro pacchista, Carmine, al quale il conduttore dice: "Devi parlare solo con gli occhi, non puoi parlare. Apri la bocca". All’inizio l’uomo fa finta di non volersi prestare al teatrino, ma poi De Martino gli infila un limone in bocca.

Alla fine, in quest’ultimo pacco ci sono 20mila euro. Subito dopo un colpo di fortuna: esce anche lo 0 e si balla sulle note di Anema e Core. Il concorrente poi racconta: "Mia moglie ha detto di aver sognato il numero 5 (il primo pacco aperto, ndr), però l’importo non erano i 300mila euro". Poi chiama l’8 della Liguria ed entra in scena Gennarino, che esce subito dopo seguendo un limone lanciato da Stefano De Martino. Poi il Dottore offre 15mila euro, ma, per un tiro, Giuseppe trita l’assegno. Subito dopo "la partita si complica", come sottolinea il conduttore: vanno via i 50mila euro e PaSqualo propone il cambio, ma il concorrente lo rifiuta senza esitare un istante.

Eliminati i 200 euro, sul tabellone restano 5 euro, 100 euro e 100mila euro. Giuseppe, alla successiva offerta di 19mila euro del Dottore, risponde: "Sto facendo dei lavori a casa, devo pagare il direttore. A questo punto non è facile: 19mila sono soldi, ma quei 100mila sono tantissimi. A mio fratello 19mila non bastano, al direttore dei lavori nemmeno. C’è un ultimo tiro e a me quei 5 euro non piacciono tanto, vorrei un finale con 100 e 100mila euro. Può darsi che abbia io i 100mila… Io rifiuto l’offerta, anche se non è facile". Dopo aver tritato l’assegno, Giuseppe spiega che ora può andare solo a sensazione, perché non ha numeri importanti, e poi trova i 100 euro. Nel gran finale ci sono 5 euro e 100mila euro e il Dottore fa un’ultima offerta di 30mila euro.

Il concorrente, con le lacrime agli occhi, comincia il suo lungo ragionamento: "Da pacchista, ho sempre consigliato ai ragazzi di accettare la prima cifra utile per ognuno, quindi questo è un momento molto razionale. Mia moglie mi ha detto di questo 5 da prendere e l’importo che c’era dentro, i 100mila. Ora la partita è finita e possiamo dirlo: noi 3 fratelli siamo nati il giorno 18. Io e mia sorella entrambi nel mese di febbraio, come i figli di due miei amici: gli avevo predetto che sarebbero nati il 18. Mario invece è nato il 18 dicembre. Da quando conosco mia moglie, sono diventato fortunatissimo, mi dà gioia e serenità. Voglio continuare con il sogno di mia moglie, che è rimasta a casa da sola con la bambina nata quattro giorni prima che venissi qui. Non è stato facile lasciarle e stare lontano da casa. Non so, a volte non ci credo, però io seguo il sogno di mia moglie. Con 30mila euro risolvo poco, con 100mila risolvo quasi tutto".

Il fratello, su richiesta di Giuseppe, dà la sua opinione: "Tra venti pacchi è uscito il 18. Come ha detto Stefano, o ci credi o non ci credi. I 30mila non fanno niente. Il destino voleva questo". Alla fine, Giuseppe declina l’offerta del Dottore: "Seguo il sogno di mia moglie e trito". Ricordiamo che nel 5, pacco sognato dalla moglie, c’erano i 300mila e che in gioco, oltre il 18, c’è il 15, che contiene 100mila euro. Al termine della partita, infatti, i due fratelli scoprono di avere 5 euro: "E vabbè, è andata male…" dice Giuseppe. Stefano De Martino chiude la puntata con queste parole: "Ci abbiamo creduto fino alla fine".

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 5 giugno 2025 di Affari Tuoi, non mancano le polemiche sui social: "5euro in gettoni d’oro, costa più andarseli a prendere", "Chi troppo vuole!", "Rifiutare 30 mila SENZA "paracadute", e con una bambina appena nata…", "E comunque i numeri fortunati non servono a nulla in questo gioco, va tutto random", "Dite quello che volete ma con quello che costa oggi crescere un figlio come si fanno a buttare 30k…", "Ogni 18 maledirà quel numero", "Chi troppo vuole nulla ottiene. Era scontatissimo che i 100,000 erano nel pacco 15", "Adesso Masto Pierino lo aspetta a casa", "Il dottore va a nozze con questi presuntuosi!", "Era palese che non avesse nulla nel pacco. Il dottore non gli avrebbe mai offerto così poco".

