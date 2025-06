Affari Tuoi, Andrea brucia 300mila euro ma frega il Dottore nel finale (grazie alla figlia): "Ha ribaltato la partita" Nella puntata del 2 giugno 2025, la partita di Andrea parte abbastanza male ma nel finale non cade nella trappola e si salva dal disastro: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno lunedì 2 giugno 2025. A giocare è Andrea, concorrente della regione Piemonte. Tra le mani ha il pacco numero 12 e al suo fianco, per aiutarlo nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è il fratello Nicolò.

La moglie del concorrente è incinta di una bimba che si chiamerà Matilde ed è solo questione di ore prima del grande evento: "Teniamo le linee libere" scherza De Martino guardando il telefono rosso. Poi Andrea mette sul tavolo un portafortuna e il conduttore commenta: "Come sapete, in questo programma i portafortuna non hanno vita lunga e felice, ma quando ci sono di mezzo i bambini non si tocca!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: i grissini. Ecco cosa è successo nella puntata del 2 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 2 giugno 2025: cosa è successo

La partita di Andrea e Nicolò comincia abbastanza bene perché col primo tiro esce il pacco da 0 euro ed è già festa in studio, ma subito dopo arrivano un paio di batoste: prima i 100mila euro, poi i 75mila euro. Nemmeno il fratello migliora la situazione perché poi se ne vanno i 50mila euro e Andrea prende il portafortuna e dichiara: "Facciamo così: togliamolo da qui sopra, non si sa mai, lo tengo in mano" dice il concorrente, mentre De Martino sottolinea: "Io non lo tocco".

Una volta usciti 200 euro e 5mila, non manca la prima chiamata del Dottore la cui offerta è 29mila euro. "Sono tantissimi soldi, ma tritiamo" risponde il concorrente prima di aprire tre pacchi molto fortunati del valore di 500 euro, 50 euro e 5 euro. Il Dottore richiama e dice "mi sa che dovrò tenere anche i due fratelli, il cartellone si è ribaltato!". Andrea accetta il cambio proposto da PaSqualo e lascia il numero 12 per prendere il 7 della Basilicata. "Ho pensato al nome di mia figlia, è composto da 7 lettere ed è una sensazione che mi chiama" spiega il concorrente.

Poi la batosta più grande, perché scopre che nel pacco pescato a inizio puntata c’erano i 300mila euro: "Peggio di così non puoi fare" scherza il conduttore, e Andrea risponde: "Magari ho preso i 200mila… Alla fine, se le mani sono fortunate…". Se ne vanno anche i 20mila euro e il giocatore "passa la palla" al fratello Nicolò, che chiama il pacco del Trentino-Alto Adige, il 17, dove trovano i grissini. Torna alla carica il Dottore e questa volta offre 19mila euro per non fare un tiro. "Le botte siamo capaci a incassarle, quindi proviamo ad andare avanti e tritiamo" racconta Andrea, e poi chiama l’8 dell’Abruzzo, il giorno del suo compleanno, che contiene 15mila euro.

Subito dopo il Dottore propone il cambio, ma "in questo momento – dice il concorrente – rifiutiamo il cambio". Quando svaniscono 20 euro, PaSqualo torna all’offerta iniziale di 29mila euro, soldi che adesso hanno "tutto un altro valore". Tritato l’assegno, non resta che andare avanti ed escono dal tabellone 100 euro. Poi il Dottore propone un altro cambio e Andrea è indeciso se prendersi l’11 (poco dopo scopriamo che contiene solo 10 euro) o tenersi il proprio pacco, ma poi non cede alla tentazione: "Ho dato un significato troppo importante a questo pacco, ormai ci voglio credere!"

Pasquale Romano si gioca a carte il tiro successivo e il concorrente pesca il cambio: "Questa volta mi sono fregato da solo" dice. Alla fine, rifiuta il cambio e il conduttore chiede ad Andrea di sbirciare lui all’interno del pacco successivo: il concorrente sembra aver imparato dal ‘maestro’ a mentire, perché sembrava aver preso i 200mila euro e invece c’era Gennarino, tra l’altro chiamato in studio direttamente dal giocatore!

Sul tabellone restano 10mila, 30mila e 200mila euro e Andrea ammette: "Non avrei mai pensato di sentire dire nella mia partita soldi sicuri!". A questo punto il Dottore offre 40mila euro, la metà del valore atteso del pacco, anche se il concorrente gli aveva chiesto 70mila per chiudere qui la partita. "Siamo in soldi sicuri, andiamo! Rifiutiamo" dicono i fratelli prima di tritare l’assegno e trovare 30mila euro nel 13 della Valle d’Aosta.

Nel gran finale restano 10mila e 200mila euro e il Dottore offre 60mila euro, la metà dei soldi chiesti da Andrea, che puntava ai 120mila euro (con "bonus bebè"): "Una bellissima offerta, ce ne è di sudore dietro. Se ascoltassi l’istinto andrei avanti, ma se dovessi accettare, sarebbe la prima vera decisione da padre. Tu cosa faresti?", chiede al fratello ed entrambi concordano sul da farsi: "Accettiamo l’offerta". Infine, scoprono che nel numero 7 avevano 10mila euro. "I 200mila erano nel 5 del Veneto! Grande Andrea, abbiamo ribaltato la partita!": con queste parole chiude la puntata Stefano De Martino

Le reazioni sui social

Dopo la puntata del 2 giugno 2025 di Affari Tuoi, non mancano le reazioni sui social: "Ah ok, così. Ci sta eh, però boh, ok", "In questi casi si vede la follia di un giocatore necessaria per sbancare #affarituoi", "L’istinto non prevale mai sul coraggio", "Concorrente bono, dottore sempre prevedibile. Se nel pacco c’è poco offre poco, se nel pacco ci sono i big money offre la metà o quasi della cifra", "‘Accettiamo i 60,000’. Perché, fa a metà col fratello?", "Io sono ferma ai 300k comunque", "Ha ribaltato la partita", "La partita perfetta!".

Potrebbe interessarti anche