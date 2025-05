Affari Tuoi, Chiara rovina l'aiutino del Dottore e De Martino sbrocca (con le forbici). Fischi sul web: “Una noia mortale” Nella puntata del 26 maggio, la partita di Chiara non inizia benissimo, ma alcuni sbaglia la portano a perdere tutto: cosa è successo con De Martino su Rai Uno

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno lunedì 26 maggio 2025. A giocare è Chiara, concorrente della regione Emilia-Romagna e informatrice farmaceutica di professione. Tra le mani ha il pacco numero 6 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è il fidanzato Federico. "Stiamo insieme da un annetto, però è stato molto intenso" racconta la concorrente. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno, che è la lasagna. Ecco cosa è successo nella puntata del 26 maggio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 26 maggio 2025: cosa è successo

Cosa è successo ad Affari Tuoi nella puntata dedicata a Chiara e Federico? La partita della coppia comincia in una maniera imprevista, perché perdono subito 30mila euro, 100 euro, 50mila euro (nel pacco della new entry scelto da Federico), 5mila euro (dopo un po’ di meditazione zen) e 300mila euro. All’apertura di quest’ultimo pacco, il pubblico in studio grida ‘no’, ma Chiara la prende con leggerezza: "Vabbè, noi tanto vogliamo i 200mila!" Con l’ultimo tiro, fortunato, se ne vanno i 20 euro e il Dottore, per cominciare, offre 25mila euro. "Tantissimi soldi, soprattutto per due giovani che si trovano qui dal nulla, ma siamo venuti per giocare" commenta Chiara prima di far tritare l’assegno al fidanzato. Poi vanno via 1 euro, 500 euro e 5 euro (trovati da Federico) e il Dottore propone solo il cambio, ma la concorrente vuole aspettare "ancora un pochino" e quindi lo rifiuta appoggiata dal fidanzato. Nel pacco successivo, il 4 della Sardegna, però ci sono 200mila euro, seconda batosta della serata.

Una volta usciti i 10mila euro e la lasagna, il Dottore abbassa l’offerta a 15mila euro: "Sarò ripetitiva, ma io sono qui per giocare" commenta Chiara, con Federico che si dice d’accordo e trita l’assegno. Subito dopo escono dal tabellone i 200 euro e 15mila euro, e il Dottore, che dice di sentirsi un "fanciullino come Pascoli", propone nuovamente il cambio, ma questa volta per non fare un solo tiro. "Per un tiro, rifiutiamo" dice Chiara prima di chiamare il pacco con Gennarino, contenuto nel numero che corrisponde al compleanno della madre. Nel frattempo, la concorrente svela: "Io ragiono più di pancia, lui di testa. Lo chiamo il mio tranquillante apposta, mi rilassa". Arriva la nuova chiamata del Dottore che chiede ai due se vogliano il cambio o un’offerta. La coppia opta per l’assegno, che è di 20mila euro, ma il fidanzato dice: "Io me la giocherei" e lei gli dà manforte: "Per me è tanto essere qua, e visto che ci sono me la voglio giocare".

Poi scoprono che nel 17 del Piemonte ci sono 75mila euro e il Dottore torna all’attacco con il cambio. Federico, un po’ titubante, dichiara: "O è tutto un bluff e ci potrebbe stare… non saprei però". Chiara, nell’incertezza, chiede un parere a Lupo: "Proverei a farlo, anche se in questo momento è pericoloso" dice l’opinionista. Per Thanat, invece, il 6 contiene 100mila euro. Alla fine, i due decidono di "smuovere le acque" e lasciare il pacco 6 per prendere il numero 18. Finalmente, dopo tanta ricerca, nell’8 dell’Umbria trovano 0 euro ed è subito Anema e Core, con il conduttore che esulta e grida: "Si balla, dai che ci voleva!" A questo punto il Dottore alza di poco l’offerta, che è 20mila euro: "Io rifiuterei e punterei sul 10, il nostro lo terrei per ultimo, mi piace il brivido" svela Federico, che risponde alla domanda di Chiara "Nel caso, su quale numero punteresti?" La concorrente declina l’offerta e chiama proprio il 10, ma De Martino, dopo aver sbirciato nel pacco, dice: "Avete un paio di forbici? Non mi interessa dei ‘no’, l’ho detto e lo faccio", e subito dopo, mantenendo quanto detto in precedenza, taglia le punte dei baffi del pacchista della Toscana perché all’interno del 10 ci sono i 100mila euro, l’ultima cifra alta in gioco.

Ora sul tabellone restano solo 50 euro e 20mila euro. Il Dottore propone il cambio e Federico sembra orientato a riprendere il pacco pescato a inizio puntata, ma Chiara dice: "Aspettiamo" e poi chiede un parere ai suoi compagni pacchisti. Il fidanzato, vedendola ancora incerta, le domanda: "I sentimenti cosa ti dicono?" Lei perde prima un po’ di tempo per i canonici ringraziamenti: "Nel frattempo, farei prima i ringraziamenti. Un’esperienza inaspettata, unica, porterò sempre nel cuore i pacchisti, persone straordinarie, e ringrazio te, Stefano, che ci fai sempre sentire a nostro agio". Poi aggiunge: "Secondo me, il Dottore prima ci voleva aiutare" e, alla fine, scelgono di rifiutare il cambio dicendo "o la va o la spacca". Dopo la solita ‘manciata di secondi’, la coppia scopre di avere nel proprio pacco 50 euro e Chiara commenta: "Perfetto… e vabbè, fa niente", ma De Martino ricorda: "Il manuale del Dottore va seguito alla perfezione, ma è un gioco e avete giocato".

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 26 maggio 2025 di Affari Tuoi, come sempre, non mancano le polemiche sui social: "Tutti e 2 a dire ‘va bene’ a ogni grossa cifra che usciva, e ora si ritrovano con un solo rosso, va bene immagino, no?", "Ti prego Ste, almeno tu accorcia i tempi", "Momento morto, la dovrebbero smettere di far giocare le belle statuine", "Madonna, una noia questi due", "I ringraziamenti finali tutti fotocopia", "Noia mortale sti due".

E ancora: "Il cambio non lo capirò mai", "Mi dispiace ma non riesco a empatizzare, è normale che torni a casa con 50€ quando giochi così male da tenerti fino all’ultimo il pacco che avevi cambiato", "Le sta bene questo finale, cosa ti porti a fare fino all’ultimo il tuo vecchio pacco, è normale che ti dia il cambio", "E pensate pure che il dottore le ha dato la possibilità di riprenderselo".

