Affari tuoi, Alessandro rinasce (grazie al Dottore): beffato De Martino in un finale pazzesco Alessandro cambia pacco all’ultimo tiro: il ‘Dottore’ lo aiuta a vincere 30mila euro e lascia di sasso De Martino. Ecco cosa è successo nella puntata di ieri, 2 aprile 2025.

Ad Affari Tuoi la star della puntata di mercoledì 2 aprile 2025 è Alessandro, impiegato della provincia di Bergamo con un passato da cameriere ("Un lavoro bellissimo, peccato per gli orari). Affiancato sorella Paola, insegnante in una scuola primaria, il concorrente lombardo ha vissuto una serata densa di emozioni e colpi di scena, che a un certo punto sembrava avviata verso un epilogo jellato. Per fortuna, però, Alessandro con una scelta radicale e inaspettata sul gong è riuscito a salvarsi ed ha portato a casa una bella sommetta sorprendendo tutti, in primis Stefano De Martino. Ecco come è andata.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (mercoledì 2 aprile 2025)

Fratello e sorella giovani e spigliati, Alessandro e Paola iniziano la loro partita col vento in poppa e, al termine del primo giro di chiamate, riescono a preservare il podio e gli altri pacchi più preziosi. Per questo il Dottore sbotta: "La partita promette bene" e scatena la scaramanzia di De Martino ("Toccati, ognuno tocchi se stesso". Quindi PaSqualo mette sul piatto un’offerta consistente: 33mila euro, ma la coppia sceglie di rischiare e proseguire nel gioco. Il tiro seguente ‘brucia’ i 100mila euro, seguiti a stretto giro dai 300mila e dai 200mila euro. L’entusiasmo in studio precipita e Alessandro si ritrova a giocare per un unico pacco appetibile, quello da 30mila euro. E qui il giovane bergamasco dà la prima svolta alla sua partita, decidendo di ‘tradire’ l’avvertimento datogli dalla sua fidanzata prima di giocare ad Affari Tuoi: "La mia ragazza Rebecca in un audio oggi mi ha detto il 4 è importante, io avevo chiesto che nessuno mi dicesse alcun numero. Ho paura di aprire questo pacco" confessa a De Martino.

Poi però a tre pacchi dalla fine decide di chiamarlo scoprendo che conteneva appena 500 euro. Alessandro è quindi rimasto con due pacchi rossi – i 5mila e i 30mila euro – guadagnandosi la certezza di portare a casa un gruzzoletto. Interviene quindi il Dottore, con una proposta crudele: cambio pacco. Alessandro ammette: "E’ un bel bivio. Dicevo non lo cambierò mai il mio pacco, quando guardavo da casa. Ma io il 12 l’ho visto, per me ha un significato importante e mi sento di cambiare, anche se è un bel rischio. Io credo nel dottore, è una brava è persona". De Martino appare spiazzato dalla scelta e non lo nasconde: "Adesso che hai fatto il cambio te lo posso dire, non credo nel Dottore. Ma magari ho torto". Dopo qualche secondo fi pathos, si arriva al gran finale e la serata si chiude in bellezza con i 30mila euro nel pacco cambiato in extremis da Alessandro. E Stefano De Martino chiude la puntata con un commento perfido indirizzato all’amato/odiato Pasquale Romano: "Il Dottore in fondo è una brava persona, ma chi l’avrebbe mai detto?!".

Affari tuoi, social impazziti per Alessandro (e applausi al Dottore)

Ad Affari Tuoi ieri sera la partita è finita in festa, dunque, con De Martino intento ad abbracciare Alessandro e Paola. E le celebrazioni sono scattate anche sui social, dove la puntata è stata commentatissima anche grazie al fascino del giovane concorrente bergamasco, che ha attirato l’attenzione di molti commentatori del web: "Io innamorato perso di questo ragazzo. Possiamo continuare a farlo andare ad affari tuoi tutte le sere, grazie". Applausi (stranamente) anche per il Dottore, che stavolta ha mostrato di voler aiutare i concorrente offrendo loro la possibilità di alzare la loro vincita a fine partita: "Il dottore li ha aiutati, devono stare simpatici anche a lui.

