Affari Tuoi, Lucia ‘imbroglia’ il marito, cambia pacco e combina un disastro: “Che serata assurda” Nella puntata dell'1 aprile, Lucia sembra avere un debole per i pacchi rossi, ma tutto peggiora quando toglie gli occhiali e accetta il cambio del Dottore

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

È Lucia a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di martedì 1 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrenti della regione Friuli Venezia Giulia, fotografa di professione, pesca il pacco numero 17 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla figlia Asia. "Mio padre mi ha trasmesso la passione per la fotografia, era un semplice operaio ma aveva sempre la macchina fotografica al collo e quindi ha documentato tutti gli avvenimenti. Mi è rimasta l’idea che una cosa vissuta vada mantenuta nel tempo, impressa nel tempo" racconta la concorrente. Scopriamo, inoltre, che il marito di Lucia non sa che proprio questa sera gioca ad Affari Tuoi: lei e la figlia hanno inventato una scusa, infatti quest’ultima dovrebbe essere a Udine per lavoro. Rivolgendosi al marito di Lucia, Flavio, De Martino dice: "Tua figlia non è a Udine ma a Roma, questo per farti capire che ti si nascondo delle cose!" Prima di iniziare la partita, come sempre, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: il musetto. Ecco cosa è successo durante la puntata dell’1 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 1 aprile 2025: cosa è successo

La partita sorprende fin dal primo tiro perché Lucia vuole aprire subito il pacco della new entry, una scelta che si rivela uno sbaglio a dir poco clamoroso: al suo interno ci sono i 300mila euro. "Una new entry con tutti i crismi…" ironizza De Martino. Poi vanno via i 50mila euro, i 20mila euro e, dopo un po’ di meditazione e il rito della cloche sul capo del pacchista del numero chiamato, i 5mila euro. Il conduttore commenta: "Abbiamo limitato i danni ma hai un’attrazione per il rosso". Per il tiro successivo Lucia punta su un "numero ricorrente negli ultimi mesi sia nel lavoro che nella vita privata", ovvero "il 3" della Basilicata: "Speriamo ci venga in aiuto". Al suo interno trovano i 500 euro, ma subito dopo arriva un’altra batosta da 75mila con l’apertura del 10 del Lazio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lucia ha degli occhiali da vista la cui montatura è di colore rosso e li consegna al conduttore, che le chiede: "Dici che sono gli occhiali? Attenzione, perché l’ultima volta che mi hanno dato qualcosa in mano l’ho rotta (si riferisce ai Daruma ndr)". De Martino decide di indossare gli occhiali della concorrente e poi arriva la chiamato di PaSqualo: "Prima offerta del Dottore, vediamo se ci vedo.. da vicino meglio, da lontano no…" dice il conduttore prima di scrivere sull’assegno "20mila euro". Lucia commenta l’offerta: "Io ho voglia di divertirmi un po’ e di poter sfidare il Dottore. Siamo partite un po’ male, ma io credo ci sia ancora un po’ di speranza. Rifiutiamo". E così De Martino, prima che la concorrente faccia un altro tiro, dice: "Proviamo senza occhiali ora". Mamma e figlia trovano 0 euro e ballano insieme a De Martino al centro dello studio: "Proviamo a cambiare un po’ l’energia di questa partita, dai che la raddrizziamo" afferma Stefano. Poi, nel 6 della Lombardia, trovano i 30mila euro. Lucia è delusa e dice alla figlia: "Non va…". Subito dopo escono dal tabellone i 50 euro e gli animi si riaccendono in studio.

A questo punto la concorrente è chiamata a fare un altro tiro. Il numero successivo non è uno qualunque, perché è quello che ha cambiato la vita a Lucia, che spiega: "Io ho un numero che ha segnato con il sangue la mia vita e lo sto puntando da tanto tempo, è il giorno in cui è morto mio padre e me lo voglio portare a casa. Accetto il cambio. Il 18 è anche un multiplo della sua data di nascita ed è morto tra le mie braccia, è un numero che voglio tenere qua, che mi accompagni per tutta la partita". Quindi la concorrente lascia sul bancone il 17 – dove ci sono i 100mila euro ("Un bagno di sangue" commenta Lucia) – per prendere il 18 della Sicilia. Dopo la batosta dei 100mila euro, si passa al mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu" e poi eliminano i 15mila euro.

Sul tabellone restano solo due rossi, i 10mila euro e i 200mila euro, e 4 blu, uno del valore di 100 euro trovato nel pacco successivo. A questo punto il Dottore si gioca a carte ben 4 tiri: Lucia pesca l’offerta, che è di 9mila euro. "Andiamo avanti, proviamo a giocare ancora…" dice la concorrente prima di far tritare l’assegno alla figlia. Poi trovano 1 euro e, una volta usciti dal tabellone anche i 5 euro, 1 euro e i 75 euro e rimaste con due blu e i due rossi da 10mila e 200mila euro, il Dottore offre 20mila euro. Le due donne ci ragionano su: "Mi spaventa il musetto" sottolinea Lucia. Ma la figlia le ricorda che "siamo venute qua per giocare e divertirci". "Io di solito sono una persona che si lancia si butta e coglie al volo ogni occasione. Il 18 mi ha cambiato la vita: mi ha resa più forte, non mi spaventa nulla, prendo la vita in modo diverso cogliendo tutte le occasioni che mi si presentano. Quando vedo il 18 in giro, mi ricorda ancora quel giorno. Non so che fare, ma credo in questo pacco" dice la concorrente. Alla fine, rifiuta l’offerta perché "la vita va vissuta fino in fondo".

Nel 13 della Toscana, poi, trovano i 200mila euro e Lucia decide di andare direttamente alla Regione Fortunata ancora prima di scoprire che nel suo pacco c’era il musetto. Quindi ha lasciato i 100mila euro sul bancone dei pacchisti per prendersi la specialità del giorno. Per 100mila euro, la concorrente punta sulla Puglia, ma non è la risposta corretta. Al secondo tentativo, per portarsi a casa i 50mila euro, opta per la Calabria dopo aver sentito il parere di Lupo che ha ricordato: "Lazio, Basilicata e Calabria non escono da un po’". Dopo la pubblicità, mamma e figlia scoprono che la Regione Fortunata è l’Abruzzo, ma Lucia si dice felice lo stesso: "Io sono felice, la vincita più bella che ho è mia figlia. Ringrazio tutti, è stato bellissimo. Non importa, sono fortunata lo stesso per altri motivi". La puntata si chiude tra applausi, risate e abbracci.

Le polemiche sui social

Anche dopo la puntata di Affari Tuoi dell’1 aprile 2025 non mancano le polemiche sui social: "Quanto mi infastidisce Stefano De Martino quando sbircia nei pacchi! Toglie la sorpresa al pubblico. Fai aprire di botto e basta!", "Niente poverina, mi dispiace ma si è rovinata con le sue proprie mani, mai cambiare pacco se sono già usciti i 300k", "Comunque non capisco questa gente come ragiona. Hai aperto tutti rossi, resta una sfilza di blu e accetti il cambio! Ma cosa le dice il cervello?", "Boh, se posso, che schifo di partita", "La figlia non la perdonerà mai, stava NERISSIMA alla fine", "Che serata assurda…avevano avuto la fortuna di prendere 100.000 euro…e si sono attaccati alle date che non servono a nulla…", "Si divertono tutti come dei pazzi a NON vincere", "Cercando di capire perché la gente si prende i numeri che nella vita hanno già dimostrato di portare sfiga", "La fortuna ti bacia una volta se va bene, due sono troppe".

Potrebbe interessarti anche