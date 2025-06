Affari Tuoi, Marina gioca 'a sentimento' e frega il Dottore ma il 5% della vincita va al nipote: perché e com'è finita Nella puntata del 15 giugno, Marina fa una serie di tiri sfortunati ma batte il Dottore nel finale, grazie al parere della sorella Roberta: cosa è successo

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno domenica 15 giugno 2025. A giocare è Marina, concorrente della regione Basilicata. Tra le mani ha il pacco numero 10 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la sorella Roberta. La concorrente è sposata con Michele: "Ci siamo incontrati nel negozio di ottica in cui lavoro, è rimasto folgorato". Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: i Ferricelli. Ecco cosa è successo nella puntata del 15 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 15 giugno 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la partita dedicata a Marina e Roberta? La puntata comincia con la concorrente che dice: "Sarà una partita a sentimento questa". Poi la prima batosta: escono i 200mila euro. Subito dopo vanno via i 20mila, 100 euro, i Ferricelli, 50mila e 0 euro, contenuti nel pacco della new entry, una Guardia di Finanza che porta De Martino a dire a PaSqualo "in galera ti mando", per poi aggiungere: "La Guardia di Finanza fa sempre paura". A questo punto Pasquale Romano fa scattare in sottofondo il suono della sirena (virtuale) dell’ambulanza e il conduttore gli ripete: "In galera ti mando".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

PaSqualo fa subito un’offerta di 33mila euro: "Una cifra sicuramente importante che ho guadagnato da quando lavoro. So cosa significa guadagnarli, ma questi sono pochi, siamo 4 sorelle". Una volta eliminati i 10mila euro, 10 euro e 50 euro, tre tiri decisamente fortunati nel complesso, il Dottore propone un cambio: "Mi sembra favorevole, ma per ora lo rifiuto" risponde Marina. In seguito, la sfortuna torna sovrana: prima escono i 100mila euro e i 75mila euro e poi i 300mila euro. "Una tripletta così non me la ricordo. Incredibile, li abbiamo aperti tutti e tre" commenta De Martino prima della chiamata del Dottore, che per non fare ben 5 tiri le offre il valore atteso del pacco, ovvero 6.350 euro. "No, ho comunque ancora i 30mila e i 15mila, quindi ringrazio ma rifiuto l’offerta" dice Marina con una certa sicurezza.

Poi perdono i 5mila euro, 500 euro, Gennarino, che il conduttore tenta di ipnotizzare con la cravatta, 1 euro e 20 euro. Il Dottore propone il cambio, ma entrambe le sorelle pensano "perché dovrebbe darci la possibilità di prendere un rosso?", e il conduttore le ricorda che "il diavolo non è così cattivo come lo si dipinge". A questo punto la concorrente svela: "Mio nipote Samuel mi ha regalo questo braccialetto con due gemelli e mi ha detto che se vinco devo dargli il 5% e poi ha aggiunto: ‘Mi raccomando zia, prendi quel pacco’". Marina quindi accetta il cambio e prende il numero 8. Nel pacco successivo, quello pescato a inizio puntata – il 10 della Lombardia -, trovano i 15mila euro e il Dottore se la gioca a carte, scegliendo prima la cifra da offrire, che è 15mila euro.

Marina pesca l’offerta e la sorella Roberta dà subito il suo parere: "A me dispiacerebbe più andare a casa senza niente che con i 15mila, io sono più propensa ad accettarli". La concorrente si dice d’accordo: "Io la penso come mia sorella. Se ci fosse stato un paracadute sarei andata avanti, ma tornare a casa senza niente mi peserebbe molto. Con 15mila qualcosina fai, magari un regalo a mio nipote, quindi accetto l’offerta". Secondo Lupo, hanno fatto bene ad accettare l’offerta, mentre Thanat pensa che i 30mila siano nel pacco delle sorelle. Al termine della puntata, scopriamo che Marina e Roberta avevano 200 euro. Stefano De Martino chiude la puntata dicendo "Bravo Samuel!".

