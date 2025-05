Fiorello chiama Amadeus a La Pennicanza: “E’ tornato in Rai” (ma lui sponsorizza il Nove). Poi la bordata a Ilary Blasi Nella puntata di oggi, il mattatore radio ha lanciato una serie di frecciate a Balivo, Blasi e De Martino. Poi la chiamata in diretta con l'amico conduttore. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Altra puntata, altro delirio. Anche oggi a La Pennicanza, il redivivo Fiorello è tornato a brillare (accompagnato dalla fedele spalla Biggio) e ovviamente sono partite un paio di stoccate clamorose. Prima quella a Caterina Balivo, poi la battuta (benevola, in questo caso) su Stefano De Martino, che continua a brillare ad Affari Tuoi. E infine è arrivata la chiamata in diretta all’amico Amadeus. Che insieme a Fiorello ne ha approfittato per annunciare il ritorno – fittizio – del conduttore in Viale Mazzini. Ecco di seguito tutti i particolari.

La Pennicanza, le stoccate di Fiorello a Balivo, Blasi e De Martino

Nel solito marasma de La Pennicanza, Rosario Fiorello si è preso anche oggi la libertà di affossare (con ironia) un paio di colleghi. Per poi riservare il gran finale a un ex della Rai amatissimo. La prima a finire nell’occhio del ciclone, anche se brevemente, è stata Caterina Balivo. Conduttrice che Fiorello ha citato non appena l’atmosfera si è scaldata in studio, con applausi ed entusiasmo contagioso. "Io quando inizia il momento Balivo abbasso (il volume, ndr)", ha sentenziato il presentatore Rai. E già qui si era capito che altre bordate sarebbero arrivate.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Ieri sera purtroppo", ha poi proseguito Fiorello con fare ironico, "c’è stata la débâcle De Martino ad Affari tuoi, purtroppo ha fatto il 32 per cento". E a seguire, il conduttore si è lamentato per la mancanza del suo nome in un ‘pool’ speciale di candidature per i presentatori del momento. Approfittandone poi per tirare in ballo un’altra collega (stavolta Mediaset): "Tra tutte queste candidature io non esisto, non ci sono…dovevano fare una categoria miglior assente dalla tv…potevamo essere io, Ilary Blasi…".

È intervenuto quindi Biggio, che ha corretto Fiorello sentenziando che Ilary Blasi non è stata affatto assente dalla tv. Avendo condotto di recente The Couple, ennesimo disastroso reality del Biscione. Al che Fiorello, fintamente sorpreso, ha rincarato la dose: "Quando l’ha fatto? Quindi era presente?".

Fiorello e la gag choc con Amadeus

Il gran finale è arrivato poi con la chiamata in diretta ad Amadeus. "Sono in camerino", ha risposto l’ex Rai, non senza un punto di auto-ironia. "Il mio camerino da 3 per cento (di share, ndr), però è un bel camerino, è il 3 per cento più ricco che ci sia…". Ed è a questo punto che Fiorello si è acceso, di nuovo, presentando a chi era collegato in video il faccione del collega, con il seguente proclama ufficiale: "Guardate in questo momento, Amadeus è tornato in Rai, sul canale 202! Signori…il grande ritorno di Amadeus in Rai".

Per concludere, Amadeus ne ha approfittato per rifilare il suo personale sgambetto a Viale Mazzini. "Ciao a tutti gli amici della Rai", ha detto con un sorrisetto, "la cosa incredibile è che io posso promuovere in Rai che mercoledì sera vado in onda, con una puntata di ‘Like a Star’, sul Nove ovviamente, mi piace questo gemellaggio…".

"Ama sei troppo forte", ha chiosato allora Fiorello, "voglio vedere cosa succederà adesso…sei tornato in Rai per mezzo minuto, ti dobbiamo mandare qualcosa?". "No no basta l’affetto vostro", è stata l’ultima replica di Amadeus. E il sipario si è chiuso. Chissà cosa staranno pensando i vertici della Rete.

Potrebbe interessarti anche