Fiorello show, ironia su Amadeus e il caso Affari Tuoi: “La Rai gli mette contro De Martino e Benigni” Nella puntata di oggi di Radio2 Radio Show – La Pennicanza lo showman siciliano ha ironizzato sul presunto ‘accanimento’ della tv di Stato contro l’amico conduttore

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Fiorello torna a parlare della situazione in casa Rai a Radio2 Radio Show – La Pennicanza. Nel corso della puntata di oggi giovedì 22 maggio 2025 del suo nuovo show radiofonico, infatti, lo showman siciliano ha scherzato sul presunto ‘accanimento’ della tv di Stato contro l’amico Amadeus, oggi in forza a Nove. Fiorello ha parlato nuovamente anche di Stefano De Martino, che sarebbe dovuto continuare ad andare in onda al timone di Affari Tuoi fino a luglio proprio per ‘frenare’ il nuovo programma del suo predecessore Amadeus. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettaglii.

Fiorello su Amadeus, Stefano De Martino e la ‘guerra’ Rai

Il ritorno di Fiorello in Rai al timone del suo nuovo show Radio2 Radio Show – La Pennicanza (che ha debuttato lo scorso lunedì) si sta rivelando a dir poco pirotecnico. Proprio come promesso, il comico siciliano – affiancato da Fabrizio Biggio – ha scelto di non seguire alcuna scaletta e di modellare il format puntata dopo puntata, spaziando tra notizie varie e aggiornamenti dal mondo dello spettacolo. Nell’appuntamento di oggi giovedì 22 maggio 2025 in onda su Radio2 Fiorello è tornato a parlare anche dell’amico Amadeus, che è stato protagonista della puntata d’esordio del suo nuovo programma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Stamattina sono andato da mia mamma, come ogni giorno. Lei mi ha detto: ‘Rosario, tu non devi dire le parolacce’. Io ho detto: ‘Mamma sono ironico’. Lei ha risposto: ‘Non le devi dire perché altrimenti quelli della Rai non ti fanno lavorare, sono brutte persone. Guarda quello che stanno facendo all’amico tuo Amadeus" ha scherzato Fiorello, facendo chiaramente riferimento alla possibile decisione della Rai di prolungare Affari Tuoi fino a luglio per ostacolare negli ascolti tv il nuovo programma di Amadeus in partenza quest’estate su Nove puntando sul suo volto di punta Stefano De Martino (‘vittima’ degli sfottò di Fiorello proprio nella puntata di ieri).

"Pare che la Rai voglia allungare Affari Tuoi per farlo arrivare fino ad Amadeus (…) Poi hanno smentito: ‘I pacchi non andranno sopra Amadeus’" ha ironizzato lo showman siciliano, che ha poi continuato lo scherzo sul presunto accanimento contro la nuova esperienza su Nove di ‘Ama’: "Clamoroso in Rai… spostato il Festival di Sanremo (…) il Festival si farà a fine giugno per andare contro Amadeus". "Gesù ospite da Fazio per una puntata in onda in contemporanea al debutto del nuovo programma sul Nove" e ancora: "Roberto Benigni legge Stefano De Martino, il programma dal 50% di share andrà in onda in contemporanea con Amadeus".

Potrebbe interessarti anche