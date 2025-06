Achille Costacurta, la nuova tappa all'estero della sua vita da giramondo (e cosa farà da grande) Il figlio dell'ex calciatore e di Martina Colombari, dopo mesi di polemiche, si è trasferito lontano da Milano. E un post social ha svelato dove si trova adesso.

Continua il girovagare ‘allegro’ di Achille Costacurta, figlio dell’ex Milan Alessandro e della showgirl Martina Colombari. Il giovane di casa Costacurta, infatti, dopo anni turbolenti e parecchi polemiche social, ha deciso di prendersi una pausa dalla caotica Milano. E dopo essersi trasferito per qualche tempo a Palermo, adesso si è fatto rivedere in zona Baleari, come testimonia un recente post Instagram condiviso con i followers. Ma i dubbi sul futuro di Achille restano, diviso com’è tra la passione per moda e spettacolo e il nome che si sta facendo online. Che potrebbe garantirgli, è ovvio, un ingresso di tutto rispetto nel ‘circolino’ dei reality e di programmi simili. Vediamo meglio i dettagli qui sotto.

Achille Costacurta, lo scatto social alle Baleari e la nuova vita (da giramondo)

Con una foto su Instagram, seguita da un secondo scatto nelle stories, Achille Costacurta ha comunicato ai fan dove si trova al momento. È a Maiorca, nelle Isole Baleari, e pare passarsela piuttosto bene, come suggerisce lo scatto di un pranzo vista mare (cristallino, ovviamente). Ecco dunque l’ultima tappa del suo girovagare senza sosta, stavolta per una vacanza, dopo mesi di location ignote e tanto silenzio.

Ma d’altronde, il recente passato di Costacurta junior ha comportato per lui un vero e proprio nuovo inizio. Era ora di reinventarsi giramondo, di abbandonare Milano, casa dei genitori, e trasferirsi da qualche altra parte. Prima a Palermo, come lui stesso ha fatto capire tempo fa. E adesso non è dato saperlo. Può darsi che l’isola delle Baleari sia solo una fugace tappa estiva, per il giovane Achille. Oppure è il nuovo luogo in cui ha scelto di mettere radici. Quale che sia la risposta, resta ancora un grosso interrogativo aperto nella vita del ragazzo.

Il futuro ‘da adulto’ di Achille Costacurta

Il punto è chiaro. Ora che Achille ha lasciato il ‘nido’, da lui ci si aspetta una scelta di vita cristallina. Potrebbe seguire la passione per la moda e lo spettacolo, dichiarata in passato. O ancora, potrebbe ‘capitalizzare’ sul notevole seguito social che conta già alla sua età – al momento ha più di 80 mila followers solo su Instagram. In questo modo diventerebbe facilmente un influencer seguito e riverito dalla Gen Z. Cosa non trascurabile.

La terza opzione per Achille Costacurta, infine, è quella che potrebbe passare per la tv. Il figlio di Martina Colombari ha infatti tutto per risultare appetibile al mondo dei reality e della televisione in generale. Ha un passato burrascoso, da cui si è allontanato. Ha un ottimo seguito, che porterebbe ascolti. E poi è figlio di personaggi noti, cosa che garantirebbe ulteriori spunti tv, senza dubbio. Qualsiasi show, dal Grande Fratello a Uomini e Donne, farebbe carte false per dare visibilità ad Achille Costacurta. Ma sta solo a lui, adesso, alzare la mano e dire cosa intende davvero fare della sua giovane vita.

