Martina Colombari si racconta nella sua parte più intima, quella della crisi del figlio Achille Costacurta esplosa a mezzo social davanti agli occhi di tutta Italia.

"Non c’è una volta che entri in casa e sia soltanto con la mia borsa", confessa a Effe, "o porto la spesa, o il sacco della palestra, o un pacco ritirato in portineria". E quando si guarda nello specchio dell’ascensore, ammette di non sentirei una ex Miss Italia. Ma dietro quell’ironia si nasconde la forza di una madre che ha dovuto fare i conti con il dolore più silenzioso: quello di vedere un figlio smarrito. Achille Costacurta, figlio di Martina e della leggenda del calcio Billy, non ha vissuto un’adolescenza facile.

Martina Colombari il racconto sul figlio Achille Costacurta

Martina Colombari lo dice senza giri di parole: "Ha avuto difficoltà. Abbiamo cercato di dare un nome a quello che lui sentiva, affidandoci a professionisti. Non c’è vergogna a dirlo: sia che si parli di dipendenze da gioco, alcol, droghe o cibo, il disagio giovanile è un’onda che travolge e spesso nessuno è pronto ad affrontare", la confessione sul figlio Achille Costacurta.

La showgirl spiega come abbia scelto di restare accanto ad Achille senza fare la madre-sceriffo: "Sono rimasta in ascolto, mi sono messa al suo fianco. Ho avuto anche io difficoltà e ho chiesto aiuto, come mamma e come donna. Achille mi ha aperto un mondo: mi ha insegnato che ci sono cose che non possiamo controllare e che dobbiamo accettare di sbagliare".

Ha la certezza però di aver agito sempre per il meglio: "Sì, rifarei tutto. Con il buonsenso e con l’educazione che mi hanno dato i miei genitori. Ma il problema è che il mondo di oggi è una giungla che non assomiglia per niente a quella in cui siamo cresciuti noi. E allora siamo senza armi, disorientati, spaventati. E dobbiamo prendere le distanze: non possiamo vivere al posto dei nostri figli. Li abbiamo messi al mondo, ma dobbiamo lasciarli andare".

Martina Colombari poi ricorda come una vera svolta la partecipazione a Pechino Express: "Mi ha dato coraggio, io sono una che spesso dice ‘non ce la faccio’. Adesso, nelle questioni pratiche, sono diventata una scheggia. Ho capito che l’essere umano ha una capacità di adattarsi meravigliosa: ci aiuterebbe fidarci più di noi stessi e metterci alla prova. È vero che sbagli uno, sbagli due, ma la terza volta poi fai la cosa giusta".

Il rapporto con Billy Costacurta

Intanto a casa c’è chi la prende in giro per questo nuovo spirito da leader: "Mio marito mi chiama ‘il generale’. Abbiamo appena traslocato e ogni volta che doveva esserci una decisione faceva la battuta: ‘Aspetta, chiediamolo al generale’".

E se lei è pratica, confessa di non essere la più riflessiva della coppia: "Lui molto di più. Andiamo a nozze, anche se mi rimprovera di essere logorroica. Quando devo raccontare un aneddoto parto da mille dettagli. Ci compensiamo: lui è più stringato, asciutto".

Insieme dal 1996, un’eternità per i tempi dello showbiz, Martina non ha dubbi: "Ne parlavo l’altro giorno con Achille e gli dicevo: se in questo momento mi dovessi separare dal papà, non so se troverei in giro qualcuno di cui potermi innamorare. Insomma, non c’è nella mia testa la possibilità di cambiare uomo".

