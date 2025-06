Martina Colombari, 21 anni di matrimonio con Costacurta e il suo grande segreto: "Tu hai la tua vita, lui ha la sua" La showgirl e l’ex difensore del Milan festeggiano più di due decenni insieme, tra difficoltà, dediche toccanti e un figlio cresciuto con il loro amore.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Un momento importante nella vita di coppia del calciatore e della modella. Ventuno anni di matrimonio sono tanti. Non solo per il numero in sé, ma per tutto quello che ci sta dentro: scelte complicate, momenti duri, piccoli gesti. Martina Colombari e Alessandro Costacurta hanno deciso di festeggiare questo traguardo come hanno sempre vissuto: con sobrietà. Una cena romantica, una torta a forma di cuore e un messaggio condiviso su Instagram. Ecco tutti i dettagli sulla tenera dedica che Colombari ha lasciato a Costacurta.

Un amore nato tra due mondi diversi, e il figlio Achille

Lei Miss Italia nel 1991, poi attrice e conduttrice. Lui colonna del Milan, oggi opinionista. Si sono conosciuti nel 1996, si sono sposati nel 2004, a San Giovanni in Marignano, e quello stesso anno è nato il loro unico figlio, Achille. Ma non per questo si sono mai annullati in favore della coppia, mantenendo ognuno la propria luce e unicità: "Tu hai la tua vita, lui ha la sua vita e costruite ponti tra l’uno e l’altro", ha scritto Martina, evitando inutili orpelli o feste stravaganti. Solo loro due, insieme da più di vent’anni. La Colombari è sempre stata molto chiara su che tipo di relazione li unisce. "Se vi aspettate che il rapporto sia una continua luna di miele fatta di perfezione, resterete delusi", ha scritto, citando Leo Buscaglia. E in effetti, il loro amore ha avuto momenti complicati, ma anche una forza rara.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martina Colombari e Billy Costacurta: la crisi, la distanza e il ritorno

La crisi è arrivata dopo dieci anni insieme. Lei si è sentita trascurata, lui era distante. "Non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa", rivelò Martina. Si sono allontanati, hanno avuto altre storie, ma nessuna delle due ha lasciato il segno. Alla fine si sono ritrovati. "Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora", ha raccontato lei, senza fronzoli. Non è stato un ritorno spettacolare, ma un lento ricostruire. Ed è proprio questo a rendere la loro storia diversa da tante altre.

21 anni di matrimonio e una nuova fase più consapevole

Oggi non hanno bisogno di grandi gesti. L’intimità ha preso il posto dell’apparenza. "Abbiamo un’intimità e una serenità che hanno fatto evolvere il nostro amore", ha detto Martina all’inizio del 2025. "Avere cura è amore, prendersi del tempo per sé sapendo che all’altro va bene, è amore". Non cercano più di essere la coppia perfetta, ma sono una coppia vera, e già questo sembra un traguardo concreto. Martina Colombari e Alessandro Costacurta non rappresentano la classica favola amorosa, ma come si evince dallo stesso messaggio della diva, ma forse è proprio questo il segreto della loro longevità.

Potrebbe interessarti anche