Martina Colombari ha deciso di raccontare una parte dolorosa e vera della sua vita nell’intervista al settimanale F. Al centro non c’è come al solito la carriera, ma più che altro il matrimonio con il marito Billy Costacurta, e suo figlio Achille, che ha attraversato momenti difficili.

Martina Colombari: le dipendenze di Achille Costacurta

Parlando col settimanale, lex star di Pechino Express non ha avuto problemi ad entrare più in confidenza, commentando anche la vita travagliata del figlio: "Ha avuto difficoltà che abbiamo cercato di risolvere, dando un nome a quello che lui sentiva, attraverso un percorso con dei professionisti", ha detto. "Sia che siano dipendenze da gioco, da stupefacenti, da alcol, da cibo, abbiamo visto quali sono i numeri del disagio dei nostri ragazzi che ancora non vengono accettati e gestiti". Un disagio reale, che spesso rimane invisibile. In questo caso, invece, è stato affrontato insieme, senza vergogna e senza fare finta di niente.

Martina Colombari: la scelta di farsi aiutare e l’appello ai genitori

A colpire è il modo diretto con cui Martina parla del suo ruolo di madre, rivelando di aver cercato di fare del suo meglio per capire e accompagnare il figlio nel suo percorso: "Sono rimasta in ascolto, di fianco a mio figlio, ho avuto anche io difficoltà e ho chiesto aiuto come mamma e come donna. Achille mi ha aperto un mondo e mi ha fatto capire che ci sono cose che non dipendono da noi e che dobbiamo accettare di sbagliare". Colombari non si nasconde. Anzi, dice chiaramente che i genitori di oggi sono spesso disarmati di fronte al mondo che i figli incontrano: "Il problema è che il mondo che i ragazzi incontrano oggi non è quello che abbiamo vissuto noi e quindi siamo senza armi. E poi dobbiamo anche prendere le distanze, non possiamo pensare di vivere per i nostri figli. Li abbiamo messi al mondo, ma li dobbiamo lasciare andare, altrimenti non affronteranno mai la vita, nel bene e nel male".

Un nuovo inizio per Achille e il rapporto con Billy Costacurta

A rivelare come stia adesso Achille ci pensa lei stessa: "Adesso sta meglio". Ha vissuto sei mesi a Palermo, e quella città gli ha fatto bene: "Si trova molto bene, per l’umanità e l’ascolto degli altri. Achille mi ha aperto un mondo e mi ha fatto capire che ci sono cose che non dipendono da noi e che dobbiamo accettare di sbagliare", ha raccontato Martina. Chiaramente i suoi problemi non si sono magicamente risolti, ma qualcosa forse è cambiato per il meglio. C’è più consapevolezza e più forza. Ma soprattutto, c’è una madre che ha imparato a mettersi da parte quando serve.

Martina è cambiata. Parla di uno "switch" fatto a quarant’anni, il passaggio da ragazza a donna. Un cambio di passo che si è riflesso anche nel lavoro. Dopo Fiori d’Acciaio, sta preparando lo spettacolo Più vera del vero, dove interpreterà un androide. Quanto al marito, Billy Costacurta, c’è un equilibrio fatto di ironia e abitudine. "Ne parlavo l’altro giorno con Achille e gli dicevo: se in questo momento mi dovessi separare dal papà, non so se troverei in giro qualcuno di cui potermi innamorare. Insomma, non c’è nella mia testa la possibilità di cambiare uomo".

