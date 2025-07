Achille Costacurta, il padre Billy assicura sulla sua ripresa: "Ha attraversato momenti difficili. Ci siamo aiutati" Billy si confessa tra il figlio Achille, le fragilità, e il ruolo fondamentale della moglie Martina Colombari nel tenere unita la famiglia nei giorni più bui.

Achille Costacurta ha solo vent’anni, ma alle spalle ha già un vissuto intenso, complicato, segnato da cadute e ripartenze. A raccontarlo non è lui stavolta, ma il padre, Billy Costacurta, che ha scelto di aprirsi pubblicamente per la prima volta su quello che, più che un periodo difficile, è stato un vero terremoto familiare. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, l’ex difensore del Milan ha parlato con sincerità, lasciando da parte la carriera, i trofei e i riflettori per concentrarsi su qualcosa di molto più personale: la sua famiglia. Ecco come sta ora il figlio Achille.

Le difficoltà di Achille Costacurta

Achille è nato dal matrimonio con Martina Colombari, e per anni la famiglia ha vissuto sotto l’attenzione del pubblico. Ma dietro quell’immagine di apparente equilibrio, c’era una realtà molto più fragile. Il figlio ha attraversato una fase turbolenta, complicata, fatta di eccessi, errori e perdite di controllo. Ci sono stati problemi seri, anche con le forze dell’ordine, ma soprattutto una profonda instabilità interiore, raccontata oggi senza vergogna dal padre: "Credo di essere stato un buon padre. Mio figlio ha delle fragilità. Ha avuto dei problemi, li ha superati e oggi è il ragazzo più bello del mondo". Parole dopo cui Costacurta ha ammesso che, se gli fosse stata fatta la stessa domanda qualche anno fa, non avrebbe saputo rispondere. O forse avrebbe risposto in modo molto diverso. Ma intanto rassicura: "Mio figlio ha attraversato un momento molto, molto difficile. Ci siamo aiutati uno con l’altro. Lui, io, mia moglie".

La forza di Martina Colombari: l’elogio di Billy Costacurta

A tenere insieme tutto, però, è stata soprattutto Martina Colombari. Costacurta lo dice con ammirazione, ma anche con un certo stupore. "Io in quei giorni ho scoperto la forza incredibile di mia moglie. Marti ha una capacità di protezione del figlio pazzesca". Il dolore di un padre, per quanto profondo, non è bastato. È stato l’equilibrio familiare e il gioco di squadra, a permettere a tutti di restare in piedi. "Senza di lei non so come avremmo fatto. Come si è presa cura del figlio, e anche di me… Io guardavo mia moglie e mi dicevo: ma guarda questa donna cosa ha dentro!"

Oggi Achille sta bene. È più maturo, più centrato, ha ritrovato una direzione. Non è stato facile, e niente lo sarà per sempre. Ma ora, come sottolinea Billy, la famiglia ha ritrovato un equilibrio. Un equilibrio conquistato con fatica, tra lacrime, silenzi e mani strette nei momenti peggiori. "Io ho avuto momenti terribili, lei un gigante". Non c’è retorica, solo la lucidità di chi ha toccato il fondo e ha deciso di risalire insieme.

