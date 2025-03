Achille Costacurta, cosa fa oggi. La nuova vita e il rapporto (ritrovato) con mamma Martina Colombari Dopo un 2024 davvero difficile, all'insegna della trasgressione e delle dipendenze, il figlio di Billy Costacurta ha capito l'importanza del farsi aiutare. Ma cosa sta facendo ora?

Achille Costacurta ha attraversato un periodo complesso, caratterizzato da difficoltà personali che lo hanno portato a un necessario percorso di rinascita. Dopo i problemi vissuti lo scorso anno, oggi il giovane sembra aver trovato una nuova stabilità, grazie alla riabilitazione, a un rinnovato rapporto con la madre e a esperienze di viaggio che gli hanno permesso di crescere e riscoprirsi.

Achille Costacurta oggi: il percorso di riabilitazione e la lotta alle dipendenze

Achille ha dovuto affrontare una sfida importante: il superamento delle dipendenze da alcol e droghe. Un percorso non semplice, ma che ha deciso di intraprendere con determinazione. Lo scorso novembre ha condiviso sui social media i primi passi della sua disintossicazione, dichiarando con orgoglio: "Cinque giorni senza alcol, erba e hashish". Un annuncio che ha segnato l’inizio di una nuova fase della sua vita, caratterizzata da maggiore consapevolezza e impegno nel cambiamento.

Il rinnovato legame con la madre Martina Colombari

Martina Colombari ha parlato a cuore aperto del rapporto con il figlio, svelando il proprio ruolo di madre tra difficoltà e amore incondizionato. Durante una recente intervista a Da noi a ruota libera, la showgirl ha raccontato come il loro legame abbia attraversato momenti complicati, ma anche come si sia rafforzato nel tempo. "Ogni mamma deve costantemente rimettersi in discussione, non siamo strutturate né pronte, perché non conosciamo questa nuova realtà, cambiata ed evoluta rispetto ai nostri tempi" ha spiegato. Oggi il rapporto tra Achille e Martina sembra più solido, basato su una presenza costante e su un amore che non conosce condizioni.

I viaggi in Spagna e in Italia del figlio di Billy Costacurta

Negli ultimi mesi Achille ha trovato nella scoperta di nuovi luoghi una fonte di crescita e rigenerazione. La Spagna, in particolare, ha avuto un ruolo chiave nel suo percorso di recupero: Marbella è stata la destinazione della sua riabilitazione, un luogo dove ha potuto lavorare su se stesso e sulle sue fragilità. Successivamente, ha deciso di viaggiare anche in Italia, facendo tappa a Palermo. Il capoluogo siciliano lo ha affascinato e sembra avergli regalato un nuovo senso di serenità e libertà, aspetti fondamentali nel suo percorso di rinascita.

Uno sguardo al futuro per Achille Costacurta

Oggi Achille Costacurta appare determinato a costruire un futuro diverso, libero dai fantasmi del passato e ricco di nuove opportunità. Il suo percorso di riabilitazione continua, così come la sua crescita personale. Il sostegno della famiglia e la volontà di cambiare sembrano essere i pilastri di questa nuova fase della sua vita. Il cammino è ancora lungo, ma Achille ha già dimostrato di avere la forza per affrontarlo con coraggio.

