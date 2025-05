Achille Costacurta, la nuova vita lontano da Milano: dove vive ora (e cosa sta facendo) Il figlio di Martina Colombari e Alessandro “Billy” Costacurta si trova a Palermo, dove si sta godendo il mare e la spiaggia di Mondello: tutti i dettagli

Achille Costacurta ricomincia da Mondello. Il figlio di Martina Colombari e Alessandro "Billy" Costacurta, infatti, si trova in Sicilia, dove si è trasferito forse alla ricerca di una nuova vita. Dopo un passato a dir poco turbolento e le polemiche dello scorso anno, Achille si è rimesso in sesto anche e soprattutto grazie alla vicinanza della madre e oggi si gode una "nuova vita" nella rinomata frazione e località turistica di Palermo. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Achille Costacurta: la nuova vita a Palermo

"Mi sono trasferito qua perché rispetto a Milano è un’altra cosa" ha spiegato Achille Costacurta ai microfoni di Spotlight, intervistato in occasione della prima edizione del Mondello Sport Festival, tenutosi nel litorale palermitano poco più di due settimane fa. Come raccontato in una clip circolata su TikTok, il figlio di Martina Colombari e Alessandro "Billy" Costacurta si è spostato in Sicilia per fuggire dalla caotica Milano e trovare un nuovo ritmo di vita. Dopo un’adolescenza travagliata e l’ultimo anno segnato dalle infinite polemiche sui social, infatti, Achille ha deciso di seguire ciò che più gli piace in Sicilia: "Soprattutto il caldo, il cibo ovviamente e il mare, ragazzi… Il mare non lo batte nessuno". Stregato anche dalla "gente magnifica" del posto, Achille ha dunque lasciato Milano per un’altra avventura: dopo il viaggio con mamma Martina Colombari e papà Costacurta a Dubai, soltanto poche settimane fa il ragazzo era a Sciacca, salvo poi tornare per una delle sue frequenti tappe nell’amata Marbella, in Spagna, dove in passato ha seguito un percorso di disintossicazione.

La vicinanza di Martina Colombari

Tra discussissimi video pubblicati su TikTok e comportamenti sopra le righe, in passato Achille Costacurta ha fatto molto parlare di sé. Dopo un’adolescenza segnata da problemi di alcol e droghe (a anche con la legge), lo scorso anno il figlio di Martina Colombari e Alessandro "Billy" Costacurta è tornato sui social per raccontare la sua "nuova vita", che ora sembra dunque destinata a fare tappa a Palermo. "Gli sono stata vicina come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio. Ora è tutto più chiaro, è seguito dalle persone giuste" ha raccontato Martina Colombari lo scorso marzo, rassicurando tutti sulla situazione e prende le difese del figlio, con il quale in passato ha preso parte alla decima edizione Pechino Express nella coppia "Mamma e figlio".

