X Factor: Ambra Angiolini e Morgan agguerriti, Fedez assente Su Sky e NOW TV la prima puntata di Auditions ha visto volare parole dure e mostrare performance memorabili nelle due ore di diretta: cosa è successo in diretta

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Siamo ancora alla prima delle 3 puntate di Auditions di X Factor e già sono emerse le prime liti tra i giudici Morgan, Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico. Pochi minuti su Sky Uno e in streaming su NOW TV e Sky Go sono bastati per capire che anche quest’anno, come accaduto durante la serata del 14 settembre 2023, ne vedremo delle belle. Al timone del programma, in onda ogni giovedì intorno alle 21:15, una splendida Francesca Michielin, attiva e travolgente sin dal suo ingresso trionfale sul palco. Non è un caso infatti che sia stata proprio lei a ricevere il primo fragoroso applauso del pubblico, seguito poco dopo da quello volto a dare il benvenuto a coloro che in sole due ore hanno deciso le sorti di alcuni dei candidati che sognano di partecipare e, chissà, vincere il talent show musicale. Ma oggi la vera regina di puntata è stata Ambra Angiolini che non le ha certo mandate a dire, anzi ha fatto sentire bene la sua voce, in particolare a Morgan.

Ambra Angiolini contro Morgan

Non è la prima volta che due giudici di X Factor non sono d’accordo su alcuni giudizi, e nemmeno sarà l’ultima. Nessuno però si aspettava che già dopo la prima esibizione, quella di Edoardo Brogi, avremmo assistito a una prima lite tra Ambra e Morgan. Tutto è iniziato da un commento di Fedez – unica occasione in cui il rapper si è sentito forte e chiaro – il quale ha affermato che il ragazzo ha sì un talento, ma che queste doti potrebbero splendere di più in contesti differenti rispetto al programma di Sky. Nelle sue parole la Angiolini ha visto dell’ipocrisia "solo perché Alessandro è bello". Insomma, la showgirl ha pensato che Fedez si riferisse al bell’aspetto dell’uomo, molto somigliante a Wax di Amici, e non alla performance vera e propria. A darle ragione è stato Morgan, a cui però Ambra ha risposto per le rime: "No, non dirmi che ho ragione. Se fai così mi sminuisci, parliamo di musica! Ha una bella voce? Si muove bene? Cosa gli è mancato?". Lo stile, pare. Secondo l’ex frontman dei Bluvertigo, il ragazzo peccherebbe di originalità per quanto riguarda le movenze sul palco. Solo in questa occasione i due giudici si sono trovati pienamente d’accordo. Anzi no: è accaduto anche quando a cantare è stata Angelica Bove, facendo commuovere così tanto la showgirl (e tutti gli altri membri della giuria) da chiederle di avvicinarsi a lei per poterle dire "sei una bomba". Angelica, è bene ricordarlo , ha ricevuto la prima standing ovation della nuova edizione del programma cantando sulle note de La notte di Arisa e mostrando alle persone presenti, nessuno escluso, tutto il suo dolore: "L’unico che avrei voluto che mi vedesse veramente è la persona che ho perso", ha dichiarato la giovane prima di lasciare il luogo insieme ai suoi 4 sì.

Un altro confronto tra Ambra e Morgan è arrivato a mezz’ora dalla fine della prima puntata di X Factor, quando quest’ultimo ha criticato il testo di una canzone inedita di un giovane, Alessandro Antonini, usando parole dure: "Questo è un pezzo scritto senza emozione, c’è solo traccia di un ‘voglio andare per radio’ e basta. E sono uno che la musica la ama. Se si lasciano i giovani con la convinzione che una canzone debba essere come questa… I film devono essere tutti dei cinepanettoni di Natale? Se un giovane regista uscito da una scuola di cinema mi fa un film di Vanzina, io glielo dico: ‘Ragazzo, guardati Kieślowski e smettila di fare il successo di Natale!’. Detto ciò, sei bravissimo, e tu qui dentro, probabilmente molto più di altri, avrai qualcosa da dire, però questa roba qui è una cosa da chi non ha cultura." Queste le parole di Morgan, a cui sono seguite quelle di Ambra Angiolini, sempre sul pezzo quando si tratta di difendere l’impegno altrui: "Comunque i film di Vanzina non è mica facile girarli. Non è che quello che piace a tutti è tutta mer*da. Sembra che per fare gli strani sia necessario andare contro ciò che piace a tutti quanti". Infine, dopo aver sentito i pareri degli altri giudici, Morgan ha deciso di salvare Alessandro: "Se dico no lo elimino? Allora non vorrei deludervi. E siccome sono venuto qui per fare lo str**zo, il vero str**zo è colui che dice sì!".

X Factor, seconda puntata di Audition: dove vederla

La seconda puntata di X Factor, sempre dedicata alle Audition, andrà in onda giovedì 21 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW TV e Sky Go a partire dalle 21:15. Dal 20 settembre invece sarà possibile recuperare le puntate ogni mercoledì in chiaro su TV8, mentre su Sky On Demand saranno disponibili dopo la messa in onda ufficiale del giovedì.

Potrebbe interessarti anche