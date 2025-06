Maturità 2025: da Pasolini a Notte prima degli Esami - Dove vedere i film in streaming sul trauma adolescenziale Con l'esame alle porte, ripercorriamo alcuni dei film più belli che trattano della maturità, scoprendo dov'è possibile recuperarli in streaming

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La Maturità 2025 è finalmente cominciata. Il 18 giugno alle 8.30 oltre 500.000 studenti in tutto lo Stivale hanno preso in mano la penna per la prima prova, quella di Italiano. Un momento fondante nella vita degli adolescenti e spesso protagonista di pellicole uscite con alterne fortune. Per questa ricorrenza, che vede protagonisti Pasolini e Borsellino, vi vogliamo consigliare qualche film a tema maturità, ovviamente indicandovi dove andarlo a vedere in streaming.

Maturità 2025, i film sugli esami e dove vederli in streaming

Cominciamo da quello probabilmente più famoso, ovvero Notte prima degli esami del 2006, diretto da Fausto Brizzi. Un giovane Nicolas Vaporidis è Luca Molinari, studente scapestrato e sognatore di un liceo romano della fine degli anni 80. All’alba della maturità, Luca scopre che il professore più odiato da tutta la scuola, interpretato da Giorgio Faletti, sarà membro interno alla maturità. Questo pochi istanti dopo essersi sfogato proprio col diretto interessato dopo anni di angherie. Luca dovrà quindi trovare il modo per avvicinare il professore, mentre cerca disperatamente una ragazza senza nome (Cristiana Capotondi) conosciuta a una festa a cui si è imbucato. Trovate Notte prima degli Esami gratis su Rai Play e all’interno dell’abbonamento di Netflix, mentre a noleggio e in acquisto su varie altre piattaforme come Prime Video, YouTube e Google Play Film.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’anno successivo è uscito il seguito, intitolato Notte prima degli Esami – Oggi, sempre per la regia di Brizzi. Vaporidis è ancora Luca Molinari, ma questa volta la vicenda si svolge ai giorni nostri, in concomitanza con la vittoriosa cavalcata dell’Italia ai Mondiali in Germania del 2006. L’amore e gli esami di maturità sono nuovamente al centro della vicenda, con Luca perso per l’addestratrice di delfini Azzurra (Carolina Crescentini). A complicare le cose per il ragazzo l’immaturità (scusate il gioco di parole) del padre Paolo (Giorgio Panariello), pizzicato a tradire la moglie. Trovate Notte prima degli Esami – Oggi in streaming a noleggio e in acquisto su svariate piattaforme, tra cui Prime Video, YouTube, Apple Tv e Google Play Film.

Pasolini, Borsellino tra maturità e immaturità, con il giusto film

Se da un lato abbiamo un adolescente alle prese con la maturità, dall’altro un film di buon successo ha esplorato cosa accadrebbe se un over 40 dovesse rimettere mano ai libri a distanza di 20 anni. Parliamo ovviamente di Immaturi, film corale del 2011 diretto da Paolo Genovese. Un gruppo di ex compagni del liceo scopre che, per un errore tecnico, dovrà ripetere l’esame di maturità due decenni dopo. Senza quello, infatti, anche tutti i titoli di studio successivi sarebbero annullati. Nel cast Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Raoul Bova, Ricky Memphis, Barbara Bobulova, Ambra Angiolini, Luisa Ranieri e Anita Caprioli. Trovate Immaturi in streaming all’interno dell’abbonamento di Prime Video, oppure a noleggio e in acquisto su piattaforme tra cui Apple TV, TIM Vision e Rakuten TV.

Come per Notte prima degli Esami, anche Immaturi ha avuto un seguito, intitolato Immaturi – Il viaggio. In questo caso, però, la maturità cade addirittura in terzo piano, quindi preferiamo consigliarvi la serie tv tratta dal film omonimo, uscita nel 2018. Gran parte del cast del film originale ritorna, e la trama è molto simile, ma in questo caso ci si concentra di più sulla differenza generazionale tra il gruppo di quarantenni e quello di adolescenti che trovano frequentando la scuola per via dell’esame finale. Per via dei bassi ascolti, la serie è stata cancellata dopo una sola stagione di 8 episodi. La trovate in streaming negli abbonamenti di Disney+ e di Prime Video.

Potrebbe interessarti anche