Amici, Trigno bastonato dall'ex fidanzata (per colpa di Chiara) "Tradita davanti a tutti, sono finita in terapia" La modella racconta il dolore, la terapia e le ferite dopo la rottura improvvisa col suo ex, noto allievo di Amici. Ecco tutti i retroscena emersi

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Quando Trigno ha messo piede nella scuola di Amici, lo scorso settembre, non era sentimentalmente libero. Al suo fianco c’era Ege Monaco, modella e tiktoker con cui aveva una relazione seria, tanto da essersi tatuato il suo volto sul braccio. Lei era anche una delle prime a difenderlo sui social, soprattutto da chi sperava di vederlo tra le braccia di Teodora, scrivendo frasi di supporto verso il ragazzo e minimizzando o commenti dei fan. Poi, però, qualcosa si è incrinato. Ora la modella accusa apertamente il cantante.

Amici: il flirt di Trigno con Chiara e la fine della relazione

A far saltare tutto è stato l’avvicinamento tra Trigno e Chiara Bacci. All’inizio sembrava una semplice complicità artistica, ma con il tempo la cosa è sfuggita di mano, tra effusioni, carezze e sguardi complici sotto gli occhi del pubblico. Intanto, Trigno ed Ege smettevano di seguirsi sui social e lei pubblicava una storia eloquente: "Tutti gli uomini sono dei bugiardi".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A quel punto Ege ha perso la pazienza. Sui social ha dato voce alla sua rabbia, senza filtri: "Lei è una grandissima zo**a, perché sapeva bene che lui era impegnato e invece si è subito buttata senza pensarci. E lui è un grande str*o come lo sono molti uomini. Confido nel karma e nel tempo che rivelerà il vero volto di queste persone". Poi ancora: "Chiara che gioisce per la fine della mia relazione e per la mia sofferenza non fa altro che confermare l’appellativo che le ho dato prima. E mi rivolgo a te Chiara… tienitelo! Però sappi che certe persone non cambiano e che il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Quando l’ho conosciuto era già un traditore e ho visto che continua ad esserlo e la cosa non cambierà di certo e allora tanti baci".

La confessione shock di Ege contro Trigno

La situazione non è mai davvero rientrata. A distanza di mesi, Ege ha deciso di raccontare tutto in un’intervista esclusiva a Di Più: "Caro Trigno, tu mi hai tradito in televisione davanti a tutti e io sono finita in terapia", ha dichiarato. Ha parlato del loro primo incontro al Phi Beach in Sardegna, dell’amore lampo e del trasferimento immediato a casa di lui. Sembrava una favola, finita però amaramente: "Non vivevo più. Questa storia ha riaperto ferite legate all’abbandono. Sono stata adottata a quattro anni e porto ancora addosso le cicatrici di quel trauma. Non meritavo di essere cancellata così, come se non fossi mai esistita".

La canzone dedicata a Ege Monaco e il suo dolore

A peggiorare tutto, ci si è messa anche A un passo da me, il brano che ha fatto esplodere il successo di Trigno. Secondo Ege, quella canzone parlava proprio di lei. "C’è una strofa che parla di una valigia, una frase mia, legata a quando ero una bambina che cercava una famiglia". Vederlo cantarla con Chiara accanto è stato un altro schiaffo. Ora la modella sta provando a ricostruirsi. Lavora ancora, ha progetti nella musica, ma il rancore non è passato.

Potrebbe interessarti anche