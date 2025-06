Simona Ventura, la bordata di Serena Brancale: “Cosa mi ha fatto a X-Factor”. E le fa una promessa (insolita) La cantante Serena Brancale ha svelato alcuni retroscena su Simona Ventura, riguardo i provini a X Factor, ricordando le sue parole. Poi le fa una promessa

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

E’ uno dei tormentoni che non riusciamo a non cantare da quando lo abbiamo sentito per la prima volta a Sanremo 2025. Anema e Core, brano cantato da Serena Brancale, è riuscito a conquistare un gran numero di persone con il suo ritmo travolgente, proprio come chi la canta. La cantautrice barese, classe 1989, nelle scorse ore, è tornata a parlare di quando ha fatto i provini a X Factor e, tra i giudici, c’era anche Simona Ventura, la quale si è sempre mostrata contraria all’ingresso di Brancale nel talent. Ma si sa, Simona è imprevedibile, è una grande conduttrice italiana e, nel corso degli anni, ha mostrato di avere un certo ‘fiuto‘ per i grandi artisti (basti pensare che è stata la prima a ospitare Lady Gaga in Italia, nella sua trasmissione Quelli Che Il Calcio). Ma cosa avrà detto Serena nei confronti di Simona Ventura? Scopriamolo insieme.

Serena Brancale su Simona Ventura: "Mi ha detto che ero poco credibile"

Serena Brancale, che da mesi sta facendo cantare tutti con il brano presentato al Festival Di Sanremo 2025, Anema e Core, nelle scorse ore ha parlato dell’esperienza vissuta ben sedici anni fa, quando fece il provino a X Factor. Ha raccontato come Simona Ventura, a quell’epoca, non l’avesse compresa: "Nel 2009 partecipai alle selezioni di X Factor, ma le cose non andarono per il verso giusto. Non fui selezionata, evidentemente non piacqui a Simona. Scelsi di cantare Non Mi Chiedermi, un brano scritto da Paola Cortellesi, ma venni scartata. Simona Ventura mi disse che risultavo poco credibile e criticò anche il mio abbigliamento. In realtà, non colse affatto chi fossi davvero. Da quel momento non ho più avuto occasione di incontrarla." Alla luce dei fatti e del successo che Brancale sta riscuotendo con la sua musica, siamo sicuri che Simo Nazionale avrà cambiato idea. Infatti, nel corso di una puntata di Citofonare Rai 2, Ventura ha affermato: "Serena Brancale spacca con Anema e Core."

Serena Brancale fa una ‘promessa’ a Simona Ventura

La cantante Serena Brancale, già lo scorso febbraio, dopo la partecipazione al Festival Di Sanremo, ha ricordato il suo casting a X Factor: "Sì ho fatto X Factor tanto tempo fa. Ho fatto il provino e Simona Ventura disse ‘nooo lei non mi piace’. Però menomale, perché poi dopo quella cosa sono tornata a casa mia. e mi sono messa a studiare." Poi, l"insolita’ promessa: "Che messaggio mando ora a Simona Ventura? Simona non metterò mai più quel vestito che hai odiato durante il mio provino, te lo prometto. Però la saluto."

