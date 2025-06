X Factor 2025 in arrivo: rivoluzione giudici tra conferme, addii, new entry L'edizione 2024 aveva consegnato la vittoria a Mimì Caruso e registrato ottimi ascolti. Quasi tutti i giudici confermati, ma c'è un addio: al suo posto Gabbani

Ragazzi, ci siamo: X Factor sta per tornare e la nuova stagione promette scintille. In onda da settembre su Sky e NOW, sarà la 19esima edizione di uno dei talent show più iconici della tv italiana. Dopo la vittoria di Mimì Caruso lo scorso anno e una finale epica in diretta da Napoli, l’asticella è altissima. Ma non preoccupatevi, la macchina è già in moto: Giorgia torna al timone dopo l’ottimo debutto, e in giuria ci saranno ancora Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Manuel Agnelli, invece, lascia lo show dopo nove stagioni in cui ha rivoluzionato il programma portando il rock vero in prima serata.

A prendere il suo posto ci sarà Francesco Gabbani. Per lui sarà la prima volta da giudice in un talent, ma l’esperienza in tv non gli manca, e se state pensando che sia troppo "pop" per X Factor, ricordatevi che questo talent ha sempre giocato sulla contaminazione tra generi. Insomma, altro che talent tranquillo: questa edizione si preannuncia un vero terremoto. Per scoprire i dettagli guarda il Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

