X Factor, alle Audizioni poche stelle brillano: Anna Castiglia sorprende Su Sky Uno settimana prossima iniziano i bootcamp, ma ora vediamo insieme cosa è accaduto nella terza puntata del talent show tra esibizioni e imprevisti

Ieri sera si è tenuta la terza e ultima puntata dedicata alle Audizioni di X Factor, andata in onda su Sky Uno e in streaming su Now TV e SkyGo giovedì 28 settembre e condotta da Francesca Michielin, che questa sera ha lasciato l’ironia a casa per dare consigli utili ai candidati eliminati dalla competizione. La giuria è sempre la stessa: Dargen D’Amico, poco partecipe – i suoi commenti sono stati fin troppo stringati – Fedez, risvegliatosi tutto d’un colpo a metà puntata, e Ambra Angiolini e Morgan, i quali per la prima volta dall’inizio del talent show si sono trattenuti dal litigare. Anzi, i due sono stati protagonisti di un siparietto dietro le quinte che ha visto la showgirl mettere delle ciglia finte al cantautore.

Il recap della puntata del 28 settembre di X Factor

Le esibizione sono state tante, ma poche hanno colpito dritto al cuore il pubblico e i giudici. Non ha sorpreso infatti che sul web gli utenti avessero sottolineato la bassa qualità delle performance e delle voci dei partecipanti alle Audizioni di quest’anno. Ma di personaggi di cui parlare ce n’è, anche solo per i commenti della giuria, e qualcuno è riuscito pure a far commuovere per la terza puntata consecutiva Ambra Angiolini.

Alice Barbara Tombola ha cantato Purple Rain di Prince con una grande grinta e ha rivelato di essersi presentata nello studio del programma perché è "stufa di ricevere no e quindi ho pensato: ‘Se mi devono dire no, almeno che sia un grande no, davanti a tutti". Giovie&Micke sono due ragazzi che hanno portato sul palco Someone You Loved di Lewis Capaldi. Durante l’esibizione Giovie ha cercato di coinvolgere gli spettatori e Morgan ha sbottato: "Alzare le mani, incitare il pubblico, fare come se fossi in uno stadio… Fosse stata una tua canzone, sì, ma così no. Dovresti concentrarti più sulla tua voce, hai fatto un’esibizione molto sporca". Jacopo Carosi ha cantato l’inedito Furio Camillo, zona di Roma in cui abita. Da appassionato di horror ha deciso di portare un brano che racconta una storia cruda, con tanto di morti e parti di corpi tagliati. A fine esibizione Ambra ha commentato: "Più che Hitchcock è Non aprite quella porta. A Furio Camillo non ce vado, sicuro". Anna Castiglia ha ricevuto la prima standing ovation della serata ed è stata senza dubbio la candidata più interessante da ascoltare: l’inedito Ghali – sì, come il rapper – è un brano ironico di protesta: "Tendiamo a dare la colpa a qualunque cosa per non prenderci le nostre responsabilità", ha spiegato l’artista. "Se ottengo qualcosa è merito mio, ma se la perdo è colpa di Dio", queste sono alcune delle parole contenute nel testo. "Ti vorrei tanto in squadra con me e vorrei che la guidassi tu. Io ti verrei dietro", ha commentato Angiolini, seguita a ruota da Morgan: "Trovo che sia fantastica da un punto di vista di scrittura. È moderna e c’è traccia del passato, c’è dentro di tutto, anche un politicamente scorretto pesante. Un applauso a questa 23enne che ha fatto davvero una grande cosa".

Niccolò Selmi ha portato sul palco l’inedito Doccia Ghiaccia, conquistando tutti i giudici, in particolare Ambra e Fedez. La prima lo ha ringraziato: "Non sai quanto capisco quello che tu racconti, e lo fai con una gentilezza che in queste situazioni non è facile da usare. Ti dico grazie". Il rapper invece ha dichiarato: "Niccolò, sei l’esempio di come la musica può essere la cura". Alessandro Conti è stato l’unico ad avere problemi con l’audio delle cuffie: non sentendo bene la base de L’Avvelenata di Guccini ha dovuto chiedere ai giudici di riprendere a cantare dall’inizio, ma anche la seconda volta non è riuscito ad andare a tempo. Samuele Baracco si è presentato con Nessuno vuole essere Robin, grande successo di Cesare Cremonini, dandone un’interpretazione delicata. "Tu sei un musicista. Non hai imitato Cremonini, è come se l’avessi scritta tu", ha detto Morgan al giovane. "Nessuno vuole essere Robin, ma tu vuoi essere protagonista qui", ha affermato Dargen D’Amico. "Non credo che si debba per forza essere protagonisti, si può essere dei messaggeri", ha risposto Samuele.

Dove e quando vedere la quarta puntata di X Factor

La quarta puntata di X Factor, la prima dedicata ai Bootcamp, va in onda giovedì 5 ottobre su Sky Uno e in streaming su Now TV e SkyGo intorno alle 21:15.

