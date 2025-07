Dexter Resurrection: il killer più amato della tv 'rivive' nel sequel della serie: la prima stagione su Paramount+ Il killer dei killer sta per tornare e lo farà, promette Hall, con una serie già destinata a durare diverse stagioni

L’attesa per vedere Dexter: Resurrection è terminata: da oggi, 11 luglio 2025, la serie sequel con protagonista Dexter Morgan approderà su Paramount+. Michael C. Hall riprenderà il proprio iconico ruolo, assieme a David Zayas e Jack Alcott. Oltre a loro, diversi volti nuovi come Uma Thurman, Peter Dinklage, Krysten Ritter e Neil Patrick Harris. Un cast stellare per una prima stagione di un progetto, promette lo stesso Hall, destinato a durare a lungo. Scopriamo assieme tutto ciò che sappiamo sulla trama e sui personaggi, oltre a dove rivedere in streaming le stagioni originali di Dexter.

Dexter Resurrection: cosa sappiamo della prima stagione del sequel in streaming su Paramount+

Dexter: Resurrection riprenderà esattamente da dove si era interrotto New Blood, ovvero con il killer dei killer in coma a Iron Lake, New York. Dopo il suo risveglio, roso dal senso di colpa per quello che è successo tra lui e suo figlio, Dexter si dirige verso Manhattan per cercare di riconnettersi col ragazzo. A complicare le cose, però, una caccia all’uomo nei suoi confronti. L’ultima volta che il killer è stato visto, infatti, stava uccidendo un agente e rubando un’auto della polizia per sfuggire alla custodia.

Il cast di Dexter Resurrection

Oltre a Hall, il cast include Uma Thurman che interpreta Charley, un nuovo personaggio. David Zayas torna nelle vesti del detective Angel Batista, così come Jack Alcott in quelle del figlio di Dexter, Harrison Morgan. James Remar riprende il proprio ruolo come Harry Morgan, padre del killer dei killer. Emilia Suárez interpreterà Elsa Rivera e Peter Dinklage appare come Leon Prater. Tra le guest star Neil Patrick Harris (How i Met your Mother), Krysten Ritter (Jessica Jones), Eric Stonestreet (Modern Family) e David Dastalmachian (Suicide Squad), rispettivamente nei panni di Lowell, Mia, Al e Gareth.

Dove vedere la serie originale di Dexter e il sequel New Blood in streaming?

Tutte le 8 stagioni di Dexter sono disponibili in streaming nei cataloghi di Netflix e Prime Video. Medesimo discorso per il primo sequel, New Blood, che è reperibile su Prime Video e Now TV.

