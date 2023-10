Wanda Nara parla per la prima volta della malattia: “A Ballando per dimostrare che sono invincibile” La nuova ballerina di Milly Carlucci ha raccontato dell’ex marito Icardi, dei presunti tradimenti e delle foto sexy fino alla lotta contro la leucemia

In una delle edizioni di Ballando con le stelle dal cast più altisonante di sempre, Wanda Nara è stato uno dei grandi "colpacci" di Milly Carlucci. La showgirl argentina prenderà parte alla 18esima edizione del programma di Rai 1 in partenza il prossimo 21 ottobre 2023 e si sta preparando per questa nuova avventura con tanta voglia di stupire, mossa anche da alcune forti motivazioni "extra". Intervistata dal settimanale Oggi, infatti, Wanda si è raccontata a 360 gradi, dall’ex marito Mauro Icardi ai presunti tradimenti e le foto sexy, ma ha anche parlato apertamente per la prima volta della sua malattia. La lotta contro la leucemia diagnosticatale lo scorso luglio, infatti – come spiegato dalla showgirl – non sarà un limite, anzi. Scopriamo cosa ha detto.

Wanda Nara a Ballando con le stelle

Dopo le esperienze in Mediaset risalenti a ormai tre anni fa, prima nello studio di Tiki Taka poi come opinionista del Grande Fratello Vip 4, Wanda Nara è tornata in tv lo scorso anno a Ballando con le stelle come "ballerina per una notte", esibendosi nel corso della quinta puntata in qualità di ospite. Quest’anno Wanda Nara sarà nel cast della 18esima edizione del programma, che debutterà il prossimo 21 ottobre su Rai 1.

Wanda Nara ha raccolto questa nuova sfida e ha accettato l’offerta di Milly Carluci, che la corteggiava addirittura da 13 anni. Come spiegato in un’ampia intervista rilasciata al settimanale Gente, infatti, la showgirl argentina non era riuscita a ritagliarsi il tempo per un’avventura così impegnativa: "Ho sempre avuto dei bambini piccoli con me, non potevo permettermi un impegno così serio".

La malattia

Nel corso dell’intervista Wanda ha avuto modo di toccare anche argomenti scottanti come i rapporti con l’ex marito Mauro Icardi ("Mai tradito, lo risposerei mille volte" e con cui sarebbe pace fatta) o le difficoltà nel crescere da sola i cinque figli, ma ha parlato anche e soprattutto per la prima volta della malattia. Colpita dalla leucemia, la showgirl argentina è tornata sul momento della diagnosi e della notizia, che avrebbe voluto risparmiare ai suoi figli: "Io non avevo ancora i risultati dei miei esami e lui lo ha detto al Paese e quindi anche ai miei figli. Nel telefono ho questa chat che mi spezza il cuore. Me l’ha girata mia sorella Zaira. C’è uno dei miei figli che le scrive: ‘Zia, dimmi la verità, la mamma sta morendo e non ce lo dice’".

Ora Wanda Nara ha le idee ben chiare sulla questione ("Ai miei cinque bambini sto insegnando a essere forti, voglio che crescano con la corazza che mi sono fatta io") ed è pronta per questa nuova sfida a Ballando con le stelle, dove parteciperà senza problemi ("C’è il dottor Pavlovsky che vigila su di me da Buenos Aires e mi dice quel che posso e non posso fare. Gli sforzi, la tensione, la gara, gli allenamenti, li posso sopportare") e avrà qualcosa in più da dimostrare a sé stessa e non solo: "Sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli. Vedono che ho grinta, che non sto chiusa in casa, che posso saltare, fare le piroette. Spero capiscano che la mamma è invincibile".

Potrebbe interessarti anche