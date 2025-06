Wanda Nara, dopo il divorzio da Icardi si consola con una maxi-villa con piscina (e spa privata) La showgirl, alle prese con la definitiva separazione dall’ex marito, ha acquistato a Buenos Aires una nuova casa dal valore di oltre 6 milioni di dollari.

Continua il difficile e tormentato divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi: la coppia, separata dallo scorso marzo, sembra non essere proprio in grado di trovare un accordo sul mantenimento e la gestione delle figlie e, soprattutto, sulla divisione del patrimonio. Wanda Nara è da poco tornata in Italia sia per partecipare alla trasmissione Sognando… Ballando, che per firmare alcune carte del divorzio. La conclusione? Sentenza rinviata e per il momento ancora nulla di fatto. La showgirl pare però non sia rimasta con le mani in mano e che per consolarsi dal difficile periodo abbia deciso di acquistare a Buenos Aires una maxi villa da sogno: scopriamo di più.

Wanda Nara acquista una maxi villa da sogno a Buenos Aires

Wanda Nara è in Italia da ormai molto tempo, anche se negli anni si è trasferita e spostata più volte proprio per seguire il marito (ormai ex) nella sua carriera da calciatore. Oltre a vivere tuttora in uno degli attici milanesi più belli della città, e considerare l’Italia come una seconda casa, Wanda ha raccontato di amare profondamente anche Istanbul, città nella quale ha vissuto per un po’ di tempo. Ma se c’è una cosa che Wanda non dimentica sono le sue origini argentine e, forse, è proprio per questo che di recente ha voluto acquistare casa anche a Buenos Aires, capitale dell’Argentina.

Un acquisto molto importante che arriva proprio in un momento difficile della sua vita, trovandosi alle prese con il complicato divorzio dall’ex marito. E probabilmente è proprio per questo che Wanda ha voluto consolarsi non con una semplice casetta di periferia, ma con una maxi villa dal valore di circa 6 milioni e mezzo di dollari. Dalle indiscrezioni riportare da TgCom24, la villa in questione sarebbe situata nello Yacht Club di Nordelta, ovvero una delle zone più esclusive di Buenos Aires, e si estenderebbe su una superficie di oltre 2.400 metri quadrati, con ben 75 metri di affaccio sul fiume.

Wanda Nara, lusso estremo nella maxi villa con piscina (e spa privata)

Pare proprio che la showgirl argentina non abbia badato a spese, scegliendo una dimora simbolo del lusso più sfrenato. Pare infatti che all’interno della villa vi siano dieci camere da letto, una sala cinema, due piscine, una spa privata, un ascensore, un’area benessere con idromassaggio, una sala giochi e un bar. Tutto categoricamente vista fiume. A tutto questo andrebbero anche ad aggiungersi una cascata artificiale di due metri che scende fino alla piscina e un molo privato collegato alla casa. E, secondo le ultime indiscrezioni, pare che Wanda Nara abbia anche intenzione di acquistare una bella barca per poter completare del tutto il suo angolo di paradiso.

