Wanda Nara: “Sarò a Ballando con le stelle”. Il ritorno in tv dopo la malattia La modella argentina torna in televisione in Italia: farà parte del cast di Milly Carlucci nella nuova stagione del talent di Rai. Pochi mesi fa le voci (mai smentite) sulla presunta leucemia.

È di pochi minuti fa la notizia bomba: il profilo Twitter (ora X) di Ballando con le Stelle ha ufficializzato la partecipazione di Wanda Nara alla nuova stagione del programma. La gara di danza più famosa della televisione si arricchisce di un personaggio capace sicuramente di far parlare di sé: l’edizione 2023 potrebbe regalare davvero interessantissime sorprese a tutti i fan della trasmissione di Milly Carlucci. Il debutto televisivo di Ballando con le Stelle è previsto per sabato 21 ottobre alle ore 21.15 nel prime time di Rai 1.

Wanda Nara annuncia la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2023

Come di consueto, i canali social della trasmissione di Rai 1 Ballando con le Stelle hanno ufficializzato un nuovo concorrente pubblicando una divertente video clip in cui Wanda Nara accusa simpaticamente Milly Carlucci di aver dimenticato il suo nome durante l’annuncio del cast 2023. A poco meno di un mese dalla messa in onda del programma, quindi, salvo ulteriori sorprese dovrebbero essere già stati svelati tutti i concorrenti del talent show. Nel post pubblicato su tutte le pagine social di Ballando con le Stelle si vede Wanda Nara che "auto-ufficializza" la sua presenza. "Ho visto che è uscito il cast ufficiale e completo di Ballando con le Stelle. Ma Milly, ti sei dimenticata di me visto che ci sarò anche io quest’anno" ironizza Wanda Nara. "Ci vediamo presto a Roma" continua, "Nessuno ha detto che sarà facile, ma ce la faremo". Più chiaro di così: dopo Lino Banfi, annunciato ieri, oggi è stato il turno della modella. Milly Carlucci continua a stupire con i fuochi d’artificio! Chissà se adesso il cast è davvero completo o se ci saranno nuove sorprese. Il nome di Wanda Nara, comunque, aleggiava da settimane ed era stato al centro di numerose indiscrezioni. Tra silenzi, rinvii e mancati annunci, finalmente è arrivata l’ufficialità.

Wanda Nara, ritorno in tv dopo la malattia

Divenuta celebre per il triangolo amoroso con Maxi Lopez e Mauro Icardi, quest’ultimo suo attuale marito, Wanda Nara ha già partecipato a diverse trasmissioni televisive italiane. In particolare era diventata opinionista a Tiki Taka, programma d’approfondimento calcistico con Pierluigi Pardo, e al Grande Fratello Vip. Nell’ultimo periodo, con Icardi ormai emigrato in Turchia, era tornata alle cronache su magazine e rotocalchi specializzati a causa della sua presunta malattia, che per alcuni si tratta di leucemia: in estate Wanda Nara aveva dichiarato di aver iniziato un ciclo di cure durante un’intervista rilasciata in Argentina, ma non è mai voluta entrare nello specifico della questione, glissando più volte l’argomento. Proprio per questo, forse, tra alcuni follower della modella 36enne sono nati dei dubbi riguardo al fatto che Wanda Nara sia realmente malata. Nel frattempo lei si limita a rispondere in maniera vaga a tutti quelli che le chiedono qualcosa sul suo stato di salute.

