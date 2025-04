Gerardina Trovato a La Volta Buona, l’annuncio e la svolta: “Finalmente ho un produttore. Grazie Beppe Vessicchio” Oggi la cantante è stata ospite nel salotto di Caterina Balivo. Dove ha ricordato gli inizi a Sanremo, il rapporto conflittuale con la madre e un periodo difficile.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Era tornata sulla bocca di tutti, per una richiesta di aiuto sui social. Poi il gran rifiuto a Liorni (niente Ora o mai più) e adesso tutta la verità. Gerardina Trovato, cantautrice che ha scalato le classifiche tra anni Novanta e Duemila, si è presentata a La Volta Buona. E davanti a Caterina Balivo ha ripercorso il suo passato, il rapporto difficile con la madre, e una carriera sensazionale. Poi gli anni di silenzio, alla ricerca di un produttore che la aiutasse a ritornare. E infine la notizia scioccante che oggi la Trovato ha deciso di dare ai suoi fan. Ecco tutti i dettagli.

Gerardina Trovato a La Volta Buona, il rapporto con la madre e la ‘fuga’ da casa

L’esordio di Gerardina Trovato, nel salotto de La Volta Buona, è stato accompagnato da un aneddoto sul padre e Renato Zero. Il papà era infatti un fan sfegatato del cantante, che quando lo venne a sapere decise di fargli una sorpresa. "Lui l’ha chiamato, ‘pronto, sono Renato Zero’", ha raccontato oggi Gerardina, "mio padre è cascato dalla sedia. S’è sentito un botto, ti giuro".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Trovato ha poi ripercorso il rapporto col padre, definendolo "meraviglioso". Perché entrambi avevano "due teste così. Purtroppo, al contrario di mia mamma, che comunque amavo in una maniera incredibile ma…lei suonava il piano, ma non ha mai lavorato un giorno. Ce lo saremmo ricordati se avesse lavorato un giorno". E così sono iniziate le frecciate alla madre.

"Vedi, mia mamma a modo suo sicuramente mi ha amato, mi ha coccolato, quando ero piccola piccola sì", ha detto Gerardina a Caterina Balivo. "Ma quando sono cresciuta e sono diventata, diciamo, più autonoma, lì è cominciato un rapporto molto conflittuale…già a 12 avevo il primo fidanzato…lì voleva fuori dalla casa perché aveva paura che sporcassero. Poi, insomma, me ne sono andata a Roma a 20 anni".

La carriera di Gerardina Trovato e la notizia choc per i fan

L’intervista di Gerardina Trovato è poi proseguita con il racconto del trasloco a Roma: "A vent’anni ho detto ‘mamma, papà io vado a Roma, se sto qui mica riesco ad avere successo’. Prima sono andata da una sorella di mio papà…Poi dopo due mesi sono stata due anni a casa di Manuela Villa". Poi è arrivato l’incontro con Caterina Caselli, decisivo. E il primo Sanremo nel 1993.

"Non importa dove arrivavo", ha tuttavia precisato la Trovato, "io sono sempre arrivata prima alla giuria popolare…ho sempre detto che ciò che conta veramente è la gente". È seguito un periodo difficile, in cui la cantante ha faticato a trovare un produttore per la sua musica. "Mi sono anche sentita dire brutte cose", ha spiegato l’ospite della Balivo, "veramente brutte cose. Non posso dire qui brutte parole…invece poi alla fine ho detto basta. Basta gente così. Ho ascoltato due grandi, grandi persone, che mi hanno creduta e mi hanno consigliata. Uno mi ha fatto gli auguri di Natale più belli che mi abbiano mai fatto…è il maestro Vessicchio…E poi un amico, molto importante, che sta dietro a un’artista molto importante. E tutti e due mi hanno detto ‘Tu qui non troverai quello che cerchi’…all’estero ancora si vendono dischi. Ma come ci arrivo io all’estero?"

Ed ecco pronta la risposta: "Allora qui ha lavorato il mio angelo custode, sono vent’anni che stiamo vicino, anche se non stiamo insieme nella maniera tradizionale. Lui ha lavorato al telefono, di notte. Il risultato è stato che ho trovato un canadese che ha tradotto i miei brani in inglese. E dopo due mesi è arrivata la risposta. Io sono caduta per terra…la risposta è stata positiva, è stato quello che avrei voluto sentirmi dire, sulle mie canzoni, tutta la vita…ho aspettato 22 anni non inutilmente, perché penso di avere trovato il produttore che ho aspettato tutta la vita".

Infine, Gerardina Trovato ha lanciato un messaggio diretto ai suoi sostenitori: "Una cosa la devo dire ai social, ai miei fan. Che prestissimo, ad aprile, uscirà il mio primo singolo. E poi tutti gli altri a catena".

Potrebbe interessarti anche