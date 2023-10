Verissimo, Sophie Codegoni su Basciano: “Schiaffi, scatti d’ira, gelosia: basta” La influencer di nuovo ospite di Silvia Toffanin risponde alle accuse mosse dall’ex nell’intervista di ieri e racconta un amore tossico

Continua la telenovela sulla separazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo una prima intervista l’altra settimana a lei, Silvia Toffanin è passata ieri a lui, per poi tornare a lei nella puntata di oggi, domenica 22 ottobre, di Verissimo. Ieri l’ex della ragazza aveva parlato di una giovane donna vittima di plagio, che ascoltava maghi e cartomanti e che gli impediva di vedere la loro figlia Celine.

Oggi nel salotto di Canale 5 si è ripresentata la bionda influencer per rispondere almeno alle più gravi delle affermazioni pubbliche di Basciano, iniziando con quella sul fatto che lei sarebbe plagiata. Da chi? Lui il nome non lo fa, ma lo spiega lei: la persona accusata di plagiare Sophie sarebbe sua madre, che con il fidanzato della figlia non ha un buon rapporto. La Codegoni ha detto che lei non si fa plagiare e, nel momento in cui aveva deciso di fare una famiglia con Basciano, non avrebbe ascoltato nient’altro che il suo cuore e ragionato con la sua testa, anche quando chi le era vicino la consigliava diversamente per il suo bene.

Questione cartomanti e maghi, Sophie ammette di essersi fatta fare qualche volta le carte, abitudine che condivide con l’ex, ma di prendere la cosa come un gioco, non certo come qualcosa in base alla quale far discendere importanti decisioni.

Sul fatto che la donna non faccia vedere la bambina al padre, la risposta è stata che Basciano può vedere la figlia quando vuole, ma non la madre, essendo i rapporti ancora tesi. Questo, ha detto, vale per oggi e per il futuro perché vorrà sempre garantire la serenità della figlia.

Lungo l’approfondimento sul presunto tradimento, ma anche accuse, da parte della ragazza anche più gravi e che disegnano il quadro di un classico rapporto abusante: gelosia, scatti d’ira, mani alzate a cui seguono puntualissimi, dichiarazioni di pentimento, lacrime copiose e descrizioni di immani sofferenze patite, sempre e inevitabilmente per colpa degli altri.

Dice la Codegoni a un certo punto: "Io poi non devo spiegare niente, perché solo io so quanto è giusta questa decisione per me".

