Verissimo, Alessandro Basciano in lacrime: "Sophie Codegoni è plagiata" L'ex gieffino racconta la sua verità sul presunto tradimento, soffermandosi su dettagli inediti circa la relazione e sua figlia e sulle sue pene d'amore

Sabato scorso Sophie Codegoni ha raccontato a Verissimo il motivo per cui la relazione con l’imprenditore Alessandro Basciano si è conclusa all’improvviso – il tradimento con una sua presunta ex fidanzata – e oggi il diretto interessato si presenta nel salotto di Silvia Toffanin per svelare la sua versione dei fatti.

Il racconto di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è pronto a raccontare la sua verità e lo fa assumendosi le responsabilità di quanto accaduto e svelando dettagli inediti sulla storia d’amore con Sophie Codegoni: "Non sono lucidissimo in questo momento. Non pensavo potesse rilasciare certe informazioni. Sono dell’idea che sia giusto se c’è qualcosa che non va renderlo pubblico, ma i dettagli no, perché i panni sporchi vanno lavati a casa propria. Non sento Sophie da due settimane e mezzo. Ci sono stati messaggi da parte mia su Instagram, solo"buongiorno" e "buonanotte". L’apprezzamento sull’addominale l’ho fatto perché so che dopo la gravidanza ci tiene al suo aspetto. Ha voluto distruggere la mia immagine di padre e uomo. Ci siamo detti tante bugie a vicenda nell’ultimo periodo. Per quanto riguarda la questione sulla sua partecipazione a un programma… Beh, sembrava che io mi fossi messo di traverso perché c’erano tanti uomini… Io non sono stato favorevole, volevo proteggerla e ho preso una posizione. Lei è circondata da persone che l’assecondano su tutto, ma non vogliono il suo bene. Da esterno le ho detto: ‘Il programma, un reality, è una cosa molto bella e pulita a livello di immagine’. Poi le ho fatto notare che ci sono persone che potrebbero parlare male di lei: ‘Sei una ragazzina di 21 anni che lascia una bambina di 4 mesi’"

La verità sul tradimento

L’ex gieffino poi si concentra sul presunto tradimento con la sua ex ragazza, rivelando che in realtà si tratta di una persona conosciuta in Spagna in precedenza e vista solo 4 volte nella vita: "È vero, io sono andato a Ibiza, non ero a Pioltello. Erano solo due giorni e non tre. Questa ragazza esiste, ma non ci sono nemmeno messaggi tra me e lei, è stata invitata dal mio booking manager. Con lei ho avuto a che fare in passato, quando ero in Spagna, ma non è una mia ex. Non le ho pagato né biglietti né ville. La madre di Sophie si è certificata chiamando con il proprietario. Lei ha una serie di foto fatte di nascosto all’aeroporto e a Ibiza. Ho mentito sul fatto che la donna fosse una turista inglese perché era strano che io passassi due giorni con una persona conosciuta in precedenza, ma in ogni caso non le ho pagato nulla. Ho contribuito alle spese di Sophie e di mia figlia. Il mio ruolo di papà, anche economicamente, lo sto portando avanti. Io la amo ancora, andrei sotto casa sua ora ma non me lo permette. Amo lei, la mia bambina e la cagnolina. Io sto male. Con lei ho usato toni molto pesanti di cui mi assumo la responsabilità. Ci sono stati vocali, ma nessun contatto fisico. C’è stato solamente un gesto verbale dove io ho sgravato con le parole. Ho sbagliato, ma lei tendeva a lasciarmi in disparte. C’era il trasloco di mezzo, il tempo stringeva e tutto stava andando a rotoli. Noi litigavamo come fanno in tanti."

Alessandro Basciano dice di amarla ancora e spiega il motivo per cui, secondo lui, la presunta amante avrebbe mandato le foto alla ex compagna tramite Instagram: "Quella ragazza l’ho conosciuta prima del Grande Fratello, nel mese di ottobre ci saremo visti 4 volte. Non è la storia della vita. Non avevo detto a Sophie di essere a Pioltello, le avevo solo detto che ero fuori. Con la ragazza della foto abbiamo interagito durante una cena di gruppo a Ibiza. Lei era convinta di ottenere qualcosa da me, ma ha visto dall’altra parte un uomo che aveva dei problemi. Lei il giorno dopo ha chiesto di andare via da lì, perché ha percepito che sono ancora innamorato di Sophie, e ha rosicato. Per questo le ha mandato le foto. Lei è entrata nella mia stanza e ha fatto degli scatti, era tutto premeditato, ma in realtà dormivamo in stanze separate. Premetto che mi prendo la responsabilità, perché lei non doveva esserci, ma io non ho fatto nulla con questa ragazza, né baci né altro. Non è una mia ex, c’è stato qualcosa, un flirt, ma ci siamo visti solo 4 volte. Venivo da un momento di poca lucidità. Sapevo della sua presenza e ho detto sì. Non eravamo solo io e lei, c’erano altre ragazze, eravamo almeno una decina di persone. Sapevo anche che Sophie si sarebbe arrabbiata, ma quando ti senti scartato, escluso… Ero arrabbiato. Sono ancora innamorato perso di lei, io ho problemi ad addormentarmi, mi mancano. Lei non mi fa vedere la bambina in modo bonario. "

Basciano: "Lei è stata plagiata da terzi"

Per quanto riguarda il giorno del parto, l’uomo spiega che era presente nel momento in cui la figlia è venuta al mondo: "Lei è plagiata. Nella sala parto poteva entrare solo una persona e così sono rimasto io, mentre i suoi genitori si trovavano in una stanza a venti metri di distanza. Ci sono stato 4 ore. Ad un certo punto lei mi dice: ‘Amore, perché non fai venire un po’ mia mamma e intanto ti riposi un po’? Quando è il momento ti chiamiamo.’ Me l’ha detto lei e io le ho chiesto se ne fosse sicura. Ho fatto il cambio con la mamma, ma dalle parole di Sophie sembrava che me ne fossi andato a dormire in quanto stanco. Sono andato nella stanza dove il padre dormiva e mi sono messo sul letto. Dopo 40 minuti, io ero in dormiveglia e la mamma è venuta da me, mi ha detto di correre perché stava per partorire. Le responsabili in ospedale hanno fatto rimanere me e la madre dentro la sala parto. Io ero presente, sveglio, ho ripreso l’uscita della bimba ed è tutto documentato. Terze persone le hanno detto: ‘Farò di tutto per farti lasciare, per farti smettere di lavorare’. Sul cellulare di Sophie ho letto la chat con uno stregone, una cartomante amica della mamma. Abbiamo avuto solo persone che hanno incentivato a lasciarci, è tutto documentato. Non so perché, per interesse? Può essere un motivo economico o un atteggiamento possessivo nei suoi confronti. Ho provato ad avere un buon rapporto anche con sua mamma, ma abbiamo litigato: ho delle chat prese dal telefono di Sophie dove si capisce che la donna non vedeva di buon occhio la nostra storia. Le dice: ‘Fai le valigie, prendi quello che ti serve, poi a Milano ti aiuto io‘.

Silvia Toffanin interviene: "Da quello che mi ha raccontato, Sophie non era felice a Roma, da sola. Tu hai detto a sua madre delle frasi che non voglio ripetere. Questo è grave, peggio del tradimento. Non è accettabile". L’ospite risponde: "Io non ho mai detto questa frase, è stata estrapolata durante una cena in cui ho avuto una discussione con sua madre a Roma, ma non è stata detta così. Ad oggi io voglio bene a Sophie, anche se lei mi vuole male, perché ho il ricordo di ciò che è stato. Voglio dirle che sono ancora innamorato perso di lei. Mi spiace per gli screzi con sua mamma. Era la mia famiglia. Io mi sono distaccato dalla mia, di famiglia. Poi Sophie si è messa di traverso con mio figlio in quanto è ‘il frutto dell’amore di un’altra storia’. Lei dice che non sono fratelli e che non si vedranno mai nella vita. Si deve assumere la responsabilità degli sgravi nei miei confronti. Non è solo Venezia e i gesti clamorosi, abbiamo una bambina insieme."

L’amore per Sophie

Come sta adesso Alessandro Basciano? In lacrime racconta: "Sono distrutto, non ce la faccio. Ho perso 9 chili. Il suo avvocato dice che non posso vedere la mia bambina… Vado in chiesa, cerco di seguire un percorso spirituale. Soffro dalla mattina alla sera, le persone che mi stanno intorno sono tutte preoccupate. Esco il sabato, metto una maschera e poi torno a casa a deprimermi. Non riesco a superarlo. Spero che un giorno squilli il mio telefono, ma non arriverà mai quel momento. Se non mi ama più me ne farò una ragione, ma sto soffrendo. Sono stato un cogl**ne, ma non l’ho tradita. Se lei non mi vuole più, almeno che mi faccia vedere la bambina… Vorrei una tregua. Sono 20 chili, non ce la faccio più. Ti dimostro in tutti i modi di amarti, ma non c’è possibilità di un perdono. Ho perso la mia famiglia. Facevo tutto per loro, Sophie era la mia forza, mi stimolava… Poi nell’ultimo periodo c’è stata una frattura. Qualcuno l’ha influenzata? Perché se no non si spiega… Nei miei confronti ha assunto una posizione glaciale. Ha messo in mezzo gli avvocati, ma cosa dobbiamo fare con questi avvocati? Non si può…"

