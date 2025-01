Alessandro Basciano attacca Sophie Codegoni: "Mi ha tradito e volevano farmi menare!", i nuovi retroscena Continuano i dissapori tra i due storici ex, e in attesa della loro battaglia legale, spuntano nuovi inquietanti retroscena sulla loro storia

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Alessandro Basciano, al centro di una vicenda giudiziaria con la sua ex compagna Sophie Codegoni, torna a far parlare di sé. Durante il podcast Corona On Air di Fabrizio Corona, il deejay ha condiviso nuovi dettagli sulle accuse di stalking e molestie emotive mosse contro di lui dall’influencer e madre di sua figlia, Céline Blue. Le dichiarazioni di Basciano non solo aggiungono complessità alla storia, ma gettano luce su retroscena inaspettati.

Le accuse e la difesa di Alessandro Basciano

Basciano ha rigettato con forza le accuse, affermando: "Il 70-80% di quanto dichiarato da Sophie sono solo sue parole, senza alcun riscontro nelle chat o in altre prove. Il restante 20% riguarda fatti realmente accaduti, ma raccontati in modo distorto". Il dj ligure ha sottolineato che, nonostante le accuse, non è mai stato pericoloso per la sua ex compagna: "Non l’ho mai picchiata e lei lo sa bene".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo Basciano, Sophie si sarebbe opposta alla sua scarcerazione per proteggere la sua versione dei fatti, aggiungendo che questo ha influito anche sul suo rapporto con la figlia. "Da quando sono uscito da San Vittore, ho visto Céline solo due volte", ha dichiarato con amarezza, lamentando anche che Sophie avrebbe smesso di portare la bambina a scuola per ragioni non legate al lavoro.

I retroscena sul presunto tradimento di Sophie Codegoni

Un aspetto particolarmente scottante riguarda il presunto tradimento di Sophie con Francesco Facchinetti, ex manager di Basciano e della stessa influencer. "Ho delle prove che lo dimostrano", ha dichiarato il dj, pur senza entrare nei dettagli. L’accusa si inserisce in un quadro di relazioni tese, in cui Fabrizio Corona ha contribuito a gettare benzina sul fuoco definendo Sophie "arrivista" e la madre di lei "delinquente".

Le ripercussioni sulla carriera

Le conseguenze di questa vicenda non si limitano alla sfera personale. Basciano ha affermato di aver perso otto date lavorative a causa della sua immagine compromessa. "Mi chiamano violento, ma il giudice stesso ha stabilito che non si tratta di violenza fisica, ma di problematiche legate alla relazione di coppia", ha spiegato, evidenziando come le accuse abbiano danneggiato la sua reputazione.

Il processo in arrivo

Il 21 gennaio 2025 si terrà l’udienza cruciale per questa intricata vicenda giudiziaria. Sarà il tribunale a stabilire la verità sui fatti e il futuro di entrambe le parti. Intanto, Sophie mantiene un rigoroso silenzio stampa, continuando a condividere scorci della sua vita sui social media.

In attesa del verdetto, l’opinione pubblica resta divisa tra chi sostiene Basciano e chi si schiera dalla parte di Sophie. Questa vicenda, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, sembra destinata a rimanere sotto gli occhi di tutti ancora a lungo.

Potrebbe interessarti anche