Anticipazioni Verissimo, oggi ospiti Sophie Codegoni e il bomber Ciro Immobile Oggi su Canale 5, alle ore 16:30, secondo appuntamento del weekend con Silvia Toffanin. In studio il comico Enzo Iachetti e l’insegnante di “Amici” Rudy Zerbi.

Il secondo appuntamento del weekend con "Verissimo" torna oggi, domenica 22 ottobre 2023, alle ore 16:30 su Canale 5. Dopo il successo della puntata di ieri, segnata dalle esplosive dichiarazioni dell’ex vippone Alessandro Basciano, Silvia Toffanin è pronta a regalare un bis di grandissimi ospiti e gustose confessioni ai telespettatori del pomeriggio Mediaset. Oggi in studio assisteremo alla replica infuocata dell’ex di Basciano, Sophie Codegoni, ma anche alla prima intervista a "Verissimo" del capitano della Lazio e della Nazionale Italiana Ciro Immobile. Direttamente da Amici di Maria De Filippi arriverà poi lo storico insegnante Rudy Zerbi, e ci sarà anche spazio per una bellissima intervista-ritratto con Enzo Iacchetti. Vediamo tutte le anticipazioni.

Verissimo, oggi in studio Sophie Codegoni e Ciro Immobile

In questa domenica incerta di freddo autunnale, una delle poche sicurezze resta l’appuntamento delle 16:30 con "Verissimo". Anche oggi, infatti, nel pomeriggio di Canale 5 torna il programma di intrattenimento condotto dall’impeccabile Silvia Toffanin. Con imperdibili confessioni, nuovi ospiti, grandi personalità del mondo dello spettacolo e della tv, e uno sportivo d’eccezione che per la prima volta avrà l’onore di sedere nel bel salotto di Mediaset.

Si inizia con un ritorno clamoroso. Dopo le dichiarazioni infuocate della scorsa settimana, l’ex concorrente del Grande Fratello Sophie Codegoni sarà nuovamente ospite della Toffanin questo pomeriggio. Ieri era stata la volta di Alessandro Basciano, che aveva risposto a tono alle accuse di tradimento mosse da Sophie, presentando ai telespettatori la sua versione dei fatti. Oggi toccherà invece alla Codegoni replicare alle scioccanti insinuazioni dell’ex, e sicuramente se ne vedranno delle belle.

Oltre all’ex gieffina, in studio da Sivia Toffanin arriverà anche il capitano della Lazio e della Nazionale Italiana Ciro Immobile. Per il calciatore napoletano sarà la prima volta in assoluto a "Verissimo": un’intervista gustosa e attesissima, che regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati del mondo del pallone e non solo. E ci sarà anche spazio per il mitico Rudy Zerbi, storico insegnante del talent show Amici da ben 14 anni. Infine, il pomeriggio domenicale di Canale 5 si chiuderà con una bellissima intervista-ritratto al comico e presentatore di Striscia la Notizia Enzo Iachetti.

Quando e dove vedere la puntata di Verissimo

La puntata di "Verissimo" sarà trasmessa oggi pomeriggio, domenica 22 ottobre 2023, a partire dalle ore 16:30 su Canale 5. L’episodio sarà poi disponibile alla visione anche on demand, all’interno della piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

