Verissimo, intervista esclusiva a Kerem Alisik (Fekeli di Terra Amara): anticipazioni di oggi Nuovo appuntamento con il salotto di Silvia Toffanin: anche in questa puntata ci saranno grandi ospiti e storie raccontate a cuore aperto. Ecco cosa vedremo.

Autunno significa Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 ogni weekend. Nella puntata di oggi, sabato 30 settembre, non mancheranno le interviste esclusive con personaggi di spicco della televisione, dello spettacolo e non solo; così come il racconto di storie di vita emozionanti. Ma non mancherà nemmeno l’occasione per farsi qualche risata e scoprire alcune novità televisive del Biscione. Entriamo nel particolare e vediamo qualche anticipazione sulla puntata di oggi.

Verissimo, gli ospiti di oggi

Nella puntata di Verissimo di oggi, ad accomodarsi sulle poltrone dello studio sarà una delle star dell’amatissima soap Terra Amara. In particolare si tratta dell’attore Kerem Alisik che nella serie interpreta Fekeli, e che per la prima volta sarà intervistato in Italia. Un arrivo attesissimo da parte dei fan della soap turca, che finalmente potranno vedere l’intervista super esclusiva di uno degli interpreti principali. Avremmo quindi modo di sentire il racconto dell’esperienza dell’attore in Terra Amara, qualche curiosità sul suo personaggio e qualche simpatico aneddoto della sua vita privata e lavorativa.

Come ospiti vedremo anche una coppia (sul lavoro) già più che consolidata: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. La coppia che proprio in questi giorni ha aperto la nuova edizione di Striscia la Notizia. L’attore e comico napoletano e la conduttrice e attrice spagnola (ma ormai più italiana di molti italiani) si racconteranno in una lunga intervista con la padrona di casa.

Silvia Toffanin accoglierà in studio anche l’iconica Sandra Milo per una toccante intervista. La Milo è stata tra le maggiori protagoniste del grande cinema italiano e questa sarà un’occasione per ripercorrere l’immensa carriera. Poi sarà ospite anche Claudio Bisio, pronto a presentare la sua prima opera come regista con il film L’ultima volta che siamo stati bambini.

E ancora non è tutto, perché il salotto di Verissimo oggi ospiterà anche la coppia di Temptation Island Manuel e Isabella. I due hanno partecipato al reality per riuscire ad elaborare e risolvere alcuni loro problemi di coppia. Problemi legati soprattutto alle loro differenze, dovute secondo loro ai diversi contesti in cui sono cresciuti, ovvero lei in centro a Milano e lui nella periferia.

Lui ha detto spesso di sentirsi sminuito da lei, mentre lei ha detto più volte di non averne mai avuto l’intenzione, ma di aver detto determinate cose solo per spronarlo a migliorare la propria vita. Alla fine, al falò di confronto i due hanno deciso di uscire insieme più innamorati che mai. Oggi, a Verissimo, ripercorreranno alcuni momenti della loro esperienza e racconteranno a che punto è ora il loro amore e i loro progetti per il futuro.

Quando e dove vedere Verissimo

La puntata andrà in onda oggi pomeriggio, sabato 30 settembre, su canale 5 dalle ore 16.30 circa. Il programma sarà poi visibile in contemporanea e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

