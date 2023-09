Verissimo, Silvia Toffanin commuove Gerry Scotti (che non sarà a Sanremo) La conduttrice dedica una lettera al conduttore con cui ha mosso i primi passi in tv

Sono passati più di due decenni e molte cose sono cambiate, ma Silvia Toffanin che oggi è una conduttrice affermata non dimentica i primi passi nel mondo della televisione e la gratitudine per chi le ha consentito per la prima volta di affacciarsi nel mondo che poi sarebbe diventato il suo. Ecco perché, uno dei momenti più emozionanti della puntata di Verissimo di domenica 24 settembre è quello che la vede protagonista insieme al suo ospite, Gerry Scotti, che è stato il primo grande nome con cui ha lavorato in tv. Lui già popolare conduttore, lei una delle ragazze del gruppo delle Letterine di Passaparola. Un gruppo, bisogna dire, particolarmente fortunato, visto che, oltre alla conduttrice di Verissimo ne facevano parte altre future stelle dello spettacolo, come Ilary Blasi, Alessia Mancini e Caterina Murino.

L’iniziativa di leggere pubblicamente un ringraziamento tanto caloroso, ha ovviamente commosso Gerry Scotti. Silvia Toffanin ha letto infatti davanti alle telecamere una lettera piene di affetto che non poteva lasciarlo indifferente.

"Gerry grazie perché con te ho mosso i primi passi in TV e grazie per aver raccontato in questo studio (che era quello di Passaparola i momenti più importanti della tua vita, le tue emozioni più forti".

Poi ha la conduttrice ha fatto riferimento anche ad aneddoti che sottolineano quanto l’affetto reciproco vada oltre il piano professionale e che il loro sia un rapporto di vera e propria amicizia: "Ti ho conosciuto papà di Edoardo, che andava alle elementari. E tu appena potevi correvi dagli studi per andare a prenderlo a scuola. Oggi sei nonno di Virginia e Pietro. Questo mi riempie il cuore di gioia e tenerezza. Ricordi quando hai rubato il ciuccio alla mia piccola Sofia? Lì ho capito che saresti diventato un nonno perfetto. Pensa che anche lei appena ti vede ricorda ancora quella scena".

Concludendo con i complimenti per il raggiungimento dell’importantissimo traguardo di 40 anni di carriera: "Non so cosa vorrai fare da grande, ma spero resterai a farci compagnia in TV per altri 40 anni. Non cambiare mai caro Gerry, resta sempre così. Ti voglio e vogliamo tutti bene". Parole ovviamente molto apprezzate dal conduttore che, visibilmente commosso, deve ricorrere a un fazzoletto.

Gerry Scotti: "Sanremo 2024? Non ci sarò"

Una volta ripresosi dall’emozione, l’intervista di Silvia Toffanin è iniziata e tra i tanti argomenti trattati c’è anche il prossimo Festival di Sanremo. Una foto postata sui social che ritraeva il popolare conduttore insieme ad Amadeus aveva infatti scatenato nei giorni scorsi le ipotesi, e le speranze di vedere la coppia insieme a guidare la grande macchina della kermesse musicale.

Illusione subito smentita da Gerry Scotti che ha detto chiaramente: "Sanremo lo vedrò da casa".

