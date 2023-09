Striscia la Notizia punta sull’usato sicuro: si riparte da un duo amatissimo Torna il programma televisivo più amato di Canale 5, con tante novità e la conferma di due conduttori molto amati nello scenario televisivo italiano

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Nell’era dell’informazione e dell’intrattenimento, ci sono poche certezze come Striscia la notizia, con una storia che si estende per ben 36 edizioni, questo tg satirico si conferma ancora una volta come una pietra miliare della televisione italiana. Anche quest’anno la creatura televisiva di Antonio Ricci sta per tornare, e ad occupare nuovamente il posto alla conduzione troveremo una delle coppie più amate delle ultime stagioni, ovvero qualla composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.

Striscia riparte dal duo Siani-Incontrada (e dalle veline dello scorso anno)

La nuova stagione televisiva è arrivata, portando con sé attesissime novità e ritorni. Tra i programmi più celebri e longevi della televisione italiana, spicca Striscia la notizia, che si appresta ad inaugurare la sua 36ª edizione. Come ogni settembre, l’attenzione si concentra sulla scelta dei conduttori, e nelle ultime ore, Davide Maggio ha svelato che Alessandro Siani e Vanessa Incontrada torneranno a condurre il programma per il terzo anno consecutivo.

Oltre ai conduttori principali, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, è stata confermata anche la presenza delle veline, Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, per il secondo anno consecutivo nel programma. Vale la pena notare che il ruolo delle veline viene rinnovato annualmente, e in passato alcune sono rimaste per diverse stagioni, mentre altre sono state sostituite dopo soli dodici mesi. Ad esempio, Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani sono state veline solo per una stagione, prima di essere sostituite da Cosmary e Anastasia l’anno scorso.

Tutte le novità

La nuova edizione di Striscia la notizia inizia il 25 settembre su Canale 5, con Siani e Incontrada come conduttori principali. Gli altri presentatori rimangono un mistero, ma i dettagli saranno svelati il 21 settembre durante la conferenza stampa a Cologno Monzese. Una conferma è la partecipazione di Vittorio Brumotti, noto per servizi ad alta tensione.

Gli altri inviati rimangono sconosciuti in questa edizione intitolata "La voce della veggenza," che celebra il 36° anno del programma di Antonio Ricci.

Torneranno ovviamente i servizi più famosi, che comprendono la consegna del Il Tapiro d’Oro, ilriconoscimento sarcastico che viene consegnato a personaggi pubblici, politici o celebrità che hanno fatto notizia per comportamenti o dichiarazioni discutibili, le inchieste giornalistiche, e la satira politica e sociale. Il programma è infatti rinomato per la sua satira pungente nei confronti della politica italiana e delle istituzioni. I comici e i conduttori di Striscia la notizia spesso affrontano temi di attualità con sarcasmo e ironia.

Dove e quando vederlo

Striscia la notizia partirà lunedì 25 settembre 2023, a partire dalle 20.40 su Canale 5.

Potrebbe interessarti anche