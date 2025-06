Serena Brancale con Mara Venier, prima del successo di Sanremo ci fu il film con Luigi Lo Cascio (di cui era innamorata) La cantante barese ripercorre il proprio passato al cinema in Mio Cognato diretto da Alessandro Piva, prima di intraprendere la carriera musicale

Serena Brancale è sempre più sulla cresta dell’onda. La cantante barese, classe 1989, dopo il successo la scorsa estate con Baccalà sta spopolando in radio con la sua hit Anema e core, con cui ha gareggiato al Festival di Sanremo 2025 arrivando al 24° posto. Intervistata da Mara Venier, Brancale ha ripercorso parte della propria carriera, ricordando anche il (brevissimo) passato nel mondo del cinema quando era ancora una ragazzina.

L’esordio al cinema di Serena Brancale

Era il 2003 e Serena Brancale aveva solo 14 anni quando prese parte al film Mio Cognato, diretto da Alessandro Piva e con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio. Brancale interpreta la giovanissima Annamaria, figlia di un ricettatore. "Volevano una ragazza che sapesse ballare e faccio questa scena. Rimango in cucina solo con Luigi Lo Cascio e gli mostro dei passi di danza. Ti piace più questo? O questo? E lui se ne sta imbarazzato. La scena l’ho ripetuta 74 volte e io non sapevo di dover ballare tutte quelle volte" ha confessato la cantante a Mara Venier a Domenica In.

È stata "un’esperienza bellissima", ha confidato Brancale, raccontando anche di essersi al tempo innamorata di Luigi Lo Cascio. "Ma lui non l’ha mai saputo", ha aggiunto. Il film purtroppo non è disponibile in streaming su nessun catalogo.

Anema e core di Sanremo

Quest’anno, a distanza di 10 anni dall’ultima volta, Serena Brancale è tornata sul palco dell’Ariston con Anema e core, brano in dialetto barese e con fortissimi richiami alla musica napoletana e a Pino Daniele in particolare (a cui fa riferimento il titolo). La canzone si è classificata al 24° posto, ma è subito balzata in vetta alle preferenze delle varie radio. Un vero e proprio tormentone, ripreso anche in alcune trasmissioni tv come Affari tuoi. Durante lo show condotto da Stefano De Martino, quando un concorrente trova 0 euro parte un simpatico siparietto musicale, con tanto di balletto, sulle note del brano di Serena Brancale.

Durante la kermesse, Serena è stata diretta dal maestro Nicole Brancale… sua sorella! Intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, la cantante ha raccontato che sarebbe stato l’ultimo desiderio della madre (scomparsa nel 2020) quello di vederle entrambe sul palco dell’Ariston.

