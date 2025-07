Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara matrimonio a Pompei Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono detti sì a Pompei, il matrimonio dopo Temptation Island e 9 anni insieme.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Frame da Temptation Island

CONDIVIDI

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, una delle coppie più iconiche dell’edizione 2023 di Temptation Island, si sono sposati e uniti in matrimonio davanti ad amici, parenti e qualche volto noto della tv. A immortalare i primi momenti da marito e moglie è stata l’amica Alessia Bottiglia, che ha condiviso su Instagram alcuni scatti della coppia all’uscita dalla chiesa. Poi anche altre immagini tra cui quella durante il ricevimento dove il cielo di Pompei si è tinto di colori. Dopo anni di alti e bassi, la loro storia d’amore ha trovato il suo coronamento in un matrimonio celebrato anche dall’account di Verissimo.

Gabriella Chieffo e Giuseppe Ferrara sposi, al matrimonio anche ex Temptation Island

Tra gli invitati anche Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente di Temptation Island 2023, nonché grande amica di Gabriela. Le due si sono conosciute proprio durante il reality estivo, stringendo un legame che si è consolidato nel tempo fino a condividerne i momenti più significativi. Tra gli invitati anche Manuel Maura, ex della Sorrentino con rumors di ritorno di fiamma. Gabriela ha voluto rendere partecipi anche i suoi follower, pubblicando un reel in cui racconta la felicità di un giorno tanto atteso e ricevendo tanti messaggi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La storia d’amore e la partecipazione a Temptation Island

Gabriela Chieffo, 21 anni, è un’estetista, mentre Giuseppe Ferrara, 26, lavora nell’azienda di famiglia. Entrambi originari di Scafati, in provincia di Salerno, si conoscono fin da bambini: Gabriela aveva appena otto anni quando ha incontrato quello che sarebbe diventato il suo primo bacio e, con il tempo, il suo grande amore. Ufficialmente stanno insieme da nove anni, un rapporto iniziato da adolescenti e cresciuto insieme a loro fino ad arrivare al matrimonio del 12 luglio.

Nel 2023, hanno deciso di mettere alla prova la solidità del loro legame partecipando a Temptation Island. Durante il programma, hanno affrontato dubbi e incomprensioni che li hanno portati a un momento di crisi. Ma proprio quel confronto, per quanto difficile, si è rivelato determinante: i due sono usciti insieme dal programma, più forti e consapevoli. A colpire il pubblico, oltre alla loro storia, è stato anche lo stile spontaneo e ingenuo di Giuseppe, le cui frasi strampalate sono diventate veri e propri tormentoni online come "il passato rimaniamolo alle spalle". Oggi, però, ogni gaffe è solo un ricordo affettuoso. Gabriela e Giuseppe hanno scritto un nuovo capitolo della loro favola, scegliendo di restare insieme per la vita, tra risate, lacrime e tanta, tanta verità.

Potrebbe interessarti anche