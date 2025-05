Verissimo speciale Amici, Trigno su Chiara: "Viviamo insieme, ha conquistato i miei". Poi la battuta choc Si pensa già al matrimonio tra i due alunni del talent di Maria De Filippi? Ecco cosa ha detto il cantante

Silvia Toffanin ci ha preso gusto. Dopo la riuscita esperienza di This is Me, la conduttrice di Verissimo dedica la sua ultima puntata stagionale, in onda su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 25 maggio, completamente all’ultima stagione di Amici, conclusasi sabato scorso con la vittoria di Daniele Doria.

Il primo ragazzo che entra nello studio del talk del weekend, per raccontare ikl suo percorso alla conduttrice, è TrigNO, vincitore nella categoria canto, e secondo classificato nella gara generale, alle spalle del ballerino Daniele. Naturalmente Trigno è al settimo cielo, commentando come sta andando la sua vita, dice subito: "E’ tutto molto bello, emozionante. E’ bello vedere la faccia della mia famiglia, quella dei miei amici, più sconvolta della mia. E’ tutto nuovo per me e incredibile".

Silvia Toffanin gli chiede se, alla fine, pensava che avrebbe vinto. E il giovane cantante risponde: "Pensavo di vincere alla fine, ma in realtà non me l’aspettavo di arrivare fino là. Già entrare nel serale è stata una vittoria per me. La finale me la sono vissuta in modo molto sereno"

Poi arriva il classico video che ripercorre la storia del cantante dentro la scuola di Amici in cui, all’inizio, sembrava un po’ soffrire le regole: "Io amo le regole, perché mettono ordine, però io non ci so stare", spiega il cantante. "Prima di entrare in casa ho vissuto da solo tre anni per frequentare l’università, ed è stato difficile entrare di nuovo in un mondo con gli orari, le regole, sono tornato ad essere il Pietro di Asti che andava a scuola". Poi l’immancabile video messaggio dei genitori di Pietro che lo descrivono come un bambino turbolento "non sapevi mai se punirlo o riderci sopra a quello che combinava", racconta il padre. Poi i genitori parlano di Chiara Bacci: "Ci piacciono molto insieme, quello con Chiara è stato un rapporto salvifico per lui. L’abbiamo conosciuta ci piace molto"

"Sono arrivato ad Asti e ho trovato lei a cena con i miei genitori", conferma Trigno, che poi racconta come sta andando, fuori dal talent, il rapporto con la ballerina. "Ora siamo insieme a Milano e abbiamo iniziato questa convivenza più libera". E a questo punto Silvia Toffanin fa entrare Chiara. "Non c’è niente da scoprire, perchè ci siamo fatti vedere già in casetta come siamo". "In realtà abbiamo tante cose da scoprire, ma solo belle".

Entra poi l’insegnante che ha creduto alle doti del cantante, Anna Pettinelli, che dice del suo alunno: "E’ stato tremendo, ma io sono più di coccio di lui. Io la sua fiammella l’ho vista sin dal primo giorno, ci siamo scontrati poi, a un certo punto, si è illuminato sulla strada di Damasco ed è cambiato tutto."

Poi svela dei retroscena: "La prima volta che TrigNO è entrato in programma mi ha regalato un anellino, e io nella finale gli ho fatto notare che ce l’avevo ancora" poi aggiunge "Io sono molto invidiosa del loro amore, perché si baciano in continuazione, e quando ci si bacia in continuazione è perché è vero amore" "Sarai testimone di nozze", dice poi a sorpresa Trigno, che addirittura già pensa al grande passo?

