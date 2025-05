Amici 24, rumor choc su TrigNo: biglietti a 129 euro. E intanto lui ‘stende il tappeto rosso’ per Chiara Bacci Il vincitore della categoria canto di quest'anno è pronto ai suoi primi concerti della stagione. Ma pare che esista un 'pacchetto speciale' con costi davvero assurdi.

Nell’edizione di Amici appena conclusa, TrigNo ha conquistato la coppa della categoria canto. Un traguardo straordinario, per lui che più di una volta aveva rischiato l’eliminazione. E sull’onda del crescente successo, il cantante ora è pronto ai suoi due primi live dalla stagione. Peccato però che, secondo recenti indiscrezioni, siano spuntati prezzi ‘folli’ per alcune categorie di biglietti. Mentre TrigNo, ignaro della polemica che sta nascendo online, si è confessato a Cosmopolitan parlando di Chiara Bacci. E del suo desiderio (per ora rimandato) di andare a vivere insieme. Vediamo qui sotto tutti dettagli.

Amici 24, il rumor clamoroso sui biglietti di TrigNo

TrigNo, fresco vincitore della categoria canto da Amici 24, sarà presto sul placo dei suoi primi live. A Milano e a Roma, rispettivamente ai Magazzini Generali il 20 novembre, e presso Largo Venue il 26 dello stesso mese. I biglietti in vendita su TicketOne, per questi due eventi, sono stati messi con onestà a 25 euro. Ma qualcuno ha scavato più a fondo, di recente. Scoprendo l’esistenza di un pacchetto ‘speciale’ a prezzi tutt’altro che abbordabili.

Si tratterebbe del cosiddetto ‘Meet&Greet package’, che garantirebbe ai fan di TrigNo un selfie con l’artista, dopo il concerto. E qualche altro lusso trascurabile. Il tutto per la ‘modica’ cifra di 129 euro. Certo, non è la prima volta che pacchetti del genere vengono offerti per artisti italiani. Ma nel caso di TrigNo parliamo ancora di un artista emergente. Fresco di talent e decisamente alle prime armi in fatto di concerti. Ecco perché, nelle ultime ore, si sono sollevate parecchie polemiche online. Ma chissà se questo porterà i responsabili a calmierare i prezzi.

Le parole (al miele) di TrigNo per Chiara Bacci

Nel frattempo, TrigNo si è confessato a Cosmopolitan. E ha parlato lungamente della sua relazione con Chiara Bacci, anche lei uscita dal talent di Maria De Filippi quest’anno. "Chiara è stata la mia parte razionale per un lungo periodo", ha detto il cantante. "Quando perdevo le staffe, c’era lei a calmarmi". Poi l’ammissione dolce: "La convivenza? Mi sarebbe piaciuto molto, ma ha ricevuto proposte bellissime all’estero. C’è sempre la possibilità che torni ad Amici come professionista, sarebbe la cosa più semplice per noi, ma non è il momento giusto. Anche Maria le ha consigliato di partire. E io sono felice per lei. Ha vinto una borsa di studio a New York. E poi c’è anche la Cina. Non so quanto ci vedremo, ma sono davvero contento per lei".

Insomma, l’amore tra TrigNo e Chiara sembra solido. Nonostante lei debba partire per esperienze oltreoceano. Ma di relazioni a distanza ne esistono tante. Soprattutto tra artisti. Quindi i fan della coppia nata ad Amici possono restare sereni.

