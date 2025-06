“Torino is Fantastic”, cosa è successo: gli ex Amici spopolano, Annalisa divina, Gerry Scotti sembra al Festivalbar Il concerto per i festeggiamenti di San Giovanni ha radunato oltre 40mila persone in piazza Vittorio Veneto e ha convinto anche il web: le reazioni

Torino festeggia e i social pure. In prima serata su Canale 5 ieri è andato in onda Torino is Fantastic, il concerto tenutosi a Torino in occasione della festa di San Giovanni lo scorso 24 giugno. Da Annalisa a Noemi passando per Alessandra Amoroso, TrigNo e tanti altri, sul palco si alternati numerosi volti ex Amici: l’evento ha radunato oltre 40mila persone in piazza Vittorio Veneto e ha convinto anche i social. Scopriamo com’è andata e tutti i dettagli.

Torino is Fantastic: la serata di Torino su Canale 5 con Gerry Scotti

Dopo il gran finale della fiction con Alessandra Mastronardi La Notte nel Cuore andato in onda la scorsa settimana, ieri la prima serata della domenica di Canale 5 ha fatto spazio al concerto evento Torino is Fantastic, andato in scena a Torino lo scorso 24 giugno per i festeggiamenti di San Giovanni. In piazza Vittorio Veneto – come anticipato – sono accorse oltre 40mila persone per vedere i propri beniamini in una line up di assoluto livello con alcuni dei nomi più in voga del panorama della musica pop italiana. Nel corso della serata condotta da Gerry Scotti con la partecipazione di Noemi, infatti, sul palco si sono esibiti tantissimi ospiti come Annalisa, Alessandra Amoroso, Mahmood, Shaggy (che ha cantato con Noemi), Gianna Nannini, Il Volo, Antonello Venditti, Tananai, i cantanti ex Amici Antonia Nocca, TrigNO e i ballerini Alessia Pecchia, Francesco Fasano e, ovviamente, il vincitore della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi Daniele Doria.

La reazione dei social: Annalisa idolo, Il Volo sorprende, gli ex Amici si prendono la scena (con Gemma Galgani

La serata di Torino is Fantastic – come detto – è stata un successo sia dal vivo che sui social, dove in tantissimi hanno elogiato la scelta di Mediaset e i suoi protagonisti. Annalisa ha spopolato sul web, accendendo il pubblico con le sue ‘Sinceramente’, ‘Mon Amour’ e ‘Maschio’; Il Volo ha emozionato tutti con ‘Grande Amore’: "Ho sempre un po’ snobbato Il Volo stasera mi han fatto venire la pelle d’oca!", "Beh. Grande amore. È tanta roba" si legge sui social. Apprezzatissimo anche il conduttore dell’evento Gerry Scotti, al timone della serata proprio come ai tempi del Festivalbar: "Bello rivedere Gerry Scotti fuori da uno studio televisivo", "Gerry è troppo bravo, altro che Conti", "Veramente un bellissimo programma che spero venga ripetuto ogni anno. Complimenti a Gerry, Noemi & Mediaset" tra i commenti del web, che ha incoronato l’evento Mediaset: "Posso dire un bell’evento? Cantanti di ogni età e genere, non i soliti 4 che vediamo ovunque, bello fresco e coinvolgente", "Evento boom e location spettacolare comunque. Brava Mediaset che si rinnova sempre di più".

Non sono passati inosservati, ovviamente, tutti i numerosi allievi ex Amici 24 saliti sul palco di piazza Vittorio Veneto: "Francesco arte maestria poesia", "Anche questa volta Daniele Doria ha divorato tutto senza lasciare una briciola", "Alessia Pecchia sei una divinità, Alessia is Fantastic, sempre estasiata ogni tuo passo sei sempre favolosa", "Gli amiciani come i bimbi grandi alle recitate scolastiche ahah". In platea è stata ‘avvistata’ anche un altro volto popolari di Canale 5 come Gemma Galgani. Nella ‘sua’ Torino, Gemma è stata ‘beccata’ a riprendere l’esibizione di TrigNo col cellulare: "Gemma che riprende TrigNo con il cellulare sjsksksk non posso", "Gemma sganciaci il video mentre canta TrigNo".

