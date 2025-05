Amici 24, pagelle: Antonia strepitosa (9), Maria De Filippi sceglie Chiara (8), Emanuel Lo sbaglia tutto (4) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 3 maggio dello storico talent show di Canale 5 arrivato ormai alle ultime battute

Tante esibizioni, ospiti, momenti di divertimento, tanta musica e spettacolo e, alla fine, ben due alunni eliminati a un passo dalla semifinale. La puntata di sabato 3 maggio, la settima del serale di Amici 24 è davvero piena di avvenimenti ed emozioni. Alla fine della serata, a dover lasciare il percorso nel talent di Maria De Filippi sono ben due alunni, entrambi della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ovvero Chiara Bacci e Jacopo Sol. Ecco i nostri voti ai protagonisti della serata, con le pagelle della puntata di Amici di sabato 3 maggio 2025.

Amici 24, pagelle di sabato 3 maggio 2025

Antonia è una bomba atomica, voto: 9. Questa sera il pubblico può finalmente, godersi pienamente il talento e la voce di Antonia Nocca che ha modo di esibirsi più del solito, e le sue performance sono una più bella dell’altra. Da Shallow cantata in duetto per dare una mano al compagno di squadra Jacopo, fino a Roxanne che le vale la salvezza dal ballottaggio a fine serata, passando per La sera dei miracoli e Ain’t no sunshine, ci sbilanciamo: stasera Antonia è stata semplicemente strepitosa.

Maria De Filippi offre un lavoro a Chiara, voto: 8. La prima eliminazione della settima puntata è già piuttosto dolorosa. A dover abbandonare il percorso nel talent è, infatti, Chiara Bacci, la bravissima ballerina della squadra Zerbi-Celentano. Naturalmente, la bravura di questa ragazza, fa sì che non andrà a casa a mani vuote, anzi. Le arrivano ben tre offerte di lavoro davvero prestigiose, una da New York, una da Pechino, una da Pilsen, ma l’emozione più grande gliela dà Maria De Filippi, quando le dice che, per lei, è pronto un posto, da settembre, tra i professionisti del corpo di ballo di Amici. E dalla reazione, sembrano esserci pochi dubbi su quale lavoro sceglierà la giovane ballerina.

Francesco, ci rimane male del punto perso a tavolino, voto: 8. Francesco ci rimane male quando perde il punto a tavolino perché il suo prof rifiuta il guanto della maestra Celentano contro Alessia, il secondo, valutato dalla giuria, un guanto equo. Prima ancora di Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, era stato Francesco stesso a valutarlo equo, tanto che voleva danzare, ma il suo prof ha scelto per lui, senza ascoltarlo. Il voto lo diamo al ballerino, perché a lui interessava mettersi alla prova, ballare, anche perdere magari, ma dopo averci provato, al di là di ogni strategia. E questo ci fa capire quanto ami quello che fa e anche quanto sia sicuro di sé, al contrario, evidentemente, del suo insegnante.

Jacopo e Chiara tornano a casa, ma con il sorriso, voto:7. Bellissimo atteggiamento quello di Chiara Bacci e Jacopo Sol, i due eliminati in questa lunga serata. Entrambi devono lasciare il talent di Canale 5, ma entrambi si dicono più felici del percorso fatto, che tristi per l’eliminazione. E sembrano davvero accettare con molta serenità il verdetto che pur li estromette dalla semifinale. Un atteggiamento che fa onore a entrambi.

Alessia drama queen, voto: 5. Per contro c’è chi invece soffre molto ancora, i giudizi, le sfide, ma anche il ballare meno, per non parlare del ballottaggio e della possibilità di finire eliminata. Ci riferiamo ad Alessia, che su questo sicuramente, è migliorata rispetto all’inizio del percorso, quando faceva davvero fatica a sostenere qualsiasi piccola critica, ma è anche vero che la prima volta che finisce al ballottaggio e poi a rischio eliminazione, ovvero stasera, questo lato caratteriale esce ancora, e di certo non la aiuta ad affrontare le ultime battute del talent con la serenità che le sarebbe necessaria.

Se la polemica non scoppia, inventiamola sul nulla, voto: 5. Ci riferiamo a inizio serata, quando Malgioglio deve decide a chi dare il punto tra Daniele e Francesco, e prima di pronunciarsi si rivolgere alla maestra Alessandra Celentano e dice: "Scusami, ma non mi guardare male". Da questo microscopico fatto salta su Lorella Cuccarini, che protesta vibratamente perché Malgioglio chiede scusa solo alla Celentano se deve mettere un voto contro i suoi alunni, e all’altra squadra no. Cosa che denoterebbe soggezione, o timore reverenziale o altro. E poi interviene anche Amadeus per tirare un po’ più per le lunghe una polemica sul nulla, chiaramente tirata fuori solo per smuovere la situazione. Ma non se ne sentiva il bisogno, davvero.

Emanuel Lo, voto: 4. Ma perché Francesco non ha potuto fare un guanto di sfida che, pur sbilanciato si sentiva, anzi voleva fare? Ok che siamo agli sgoccioli e ora la posta è alta con la finale all’orizzonte, ma a volte i prof sembrano remare contro i propri alunni. Sicuro che conta più arrivare alla finale, che far dimostrare a Francesco che può fare anche cose diverse da quello che siamo abituati a vedere, tanto più che lui avrebbe voglia di mettersi alla prova? L’alunno è quindi cosciente delle sue capacità e possibilità, il suo prof Emanuel Lo invece, comunica un po’ troppi dubbi con questo atteggiamento difensivo.

