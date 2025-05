Giulia De Lellis incinta (e arrabbiata), la frecciata di Signorini. Il commento perfido su sponsor e ‘pancino’ Alfonso Signorini sui social commenta la gravidanza dell’infuencer e la sua richiesta di privacy. Tra loro ci furono polemiche già al Grande Fratello Vip 2017.

CONDIVIDI

Giulia De Lellis è incinta. Il rumors non è ancora confermato dalla diretta interessata né dal futuro papà, il rapper Tony Effe, ma le foto pubblicate pochi giorni fa dal settimanale ‘Chi’ lasciano pochi dubbi. Nei due scatti postati su Instagram dal magazine, l’influencer romana appare infatti con un pancino pronunciato che lascia pochi dubbi. Lei, però, ha preso male l’indiscrezione lanciata dalla rivista e in una diretta social ha usato parole al vetriolo: "Invece di rompere le pal*e con certe cose completamente inappropriate, nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?". Una presa di posizione netta e che ha fatto discutere, riguardo alla quale è intervenuto anche Alfonso Signorini in modo tagliente.

De Lellis incinta (e arrabbiata), la frecciata di Alfonso Signorini

Signorini, conduttore del Grande Fratello ma anche direttore responsabile di ‘Chi’ (diretto lato editoriale da Massimo Borgnis), ha parlato di Giulia De Lellis nel corso della puntata di Boom (il suo format social) messa online giovedì 1 maggio. Con lui a chiacchierare dei fatti salienti del gossip nostrano c’era al giornalista Grazia Sambruna, che l’ha stuzzicato sul tema della gravidanza di Giulia De Lellis chiedendogli un parere sulla reazione rabbiosa dell’influencer alla notizia ‘fuoriuscita’ sui media. E il ‘papà del Gf non si è fatto pregare e ha risposto in maniera abbastanza netta e polemica, criticando l’improvviso desiderio di privacy della De Lellis: "Ma guarda, le foto sono abbastanza esplicite sicuramente perché lei ha sollevato questa t-shirt che aveva e mostra un pancino che è in evidente stato di gravidanza. Quindi è chiaro che per una persona che ha fatto dei social la sua vita, perché comunque lei è una creatura social, appellarsi alla privacy fa proprio ridere, onestamente".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La frecciata su pancino e sponsor

Signorini ha poi aggiunto un’ulteriore osservazione (perfida), alludendo al fatto che la neo-mamma – a suo avviso – avrebbe preferito annunciare in prima persona la sua gravidanza anche per motivi economici: "Probabilmente sarà anche un po’ incavolata perché non può dare direttamente l’annuncio lei con tutti i suoi vari sponsor e le sue varie entrature", ha detto Signorini. Per poi rincarare la dose: "Io sono perfido? Beh, perfido, sono realista. Cioè la De Lellis ha costruito un impero in questa maniera, no? Cioè, voglio dire. Infatti si è lamentata su Instagram pubblicizzando peraltro un vestito, oltre che al lucida labbra con cui si fa bella. Quindi voglio dire è una macchina della quale lei conosce benissimo gli ingranaggi e onestamente il giornale e il direttore Massimo Borgnis ha sicuramente fatto bene, se io fossi stato al suo posto avrei fatto la stessa cosa, in fondo ha dato una bella notizia. Il lavoro dei giornalisti è quello di dare notizie, punto e basta".

I vecchi dissapori tra Signorini e De Lellis: cosa successe al Gf

Tra Signorini e Giulia De Lellis, va detto, ci sono trascorsi non serenissimi. L’influencer romana, infatti, era concorrente dell’edizione del Grande Fratello Vip 2017 presentata da Ilary Blasi con Alfonso unico opinionista (diventò conduttore due stagioni dopo). E tra loro, durante il corso del reality, più volte ci furono scontri e frecciate. De Lellis in più occasioni contestò i giudizi di Signorini che, a distanza di anni, forse potrebbe essersi preso una rivincita.

Potrebbe interessarti anche