Uomini e Donne: Gianmarco Steri (sotto accusa) rinuncia alla scelta, Trono a rischio. Retroscena e anticipazioni Nel corso delle registrazioni del dating show di Maria De Filippi il tronista si è detto stufo delle reazioni eccessive delle sue tre corteggiatrici: critiche

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il Trono di Gianmarco Steri sta entrando nel vivo a Uomini e Donne, ma non mancano i problemi. Nella giornata di ieri domenica 23 marzo 2025 si sono tenute le registrazioni del dating show di Maria De Filippi; cavalieri e dame si sono ritrovati al Centro Titanus Elios di Roma e il tronista è finito sotto accusa. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Scopriamo cos’è successo e tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne, Trono classico: Gianmarco Steri pronto a lasciare

Ieri domenica 23 marzo 2025 – come detto – si sono tenute le ultime registrazioni di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni diffuse sul web da Lorenzo Pugnaloni non sono mancati i colpi di scena, a partire dal Trono classico, vero e proprio (e unico) protagonista di questa sessione di riprese del dating show di Maria De Filippi. Dopo un’esperienza da corteggiatore che ha conquistato il pubblico di UeD, infatti, Gianmarco Steri sta incontrando difficoltà come tronista e ieri si è detto pronto a rinunciare alla scelta nel caso in cui le sue corteggiatrici non riuscissero a cambiare atteggiamento. "Gianmarco Steri oggi ha fatto un’importante dichiarazione in studio: ha avvisato le sue corteggiatrici che potrebbe non fare nessuna scelta se continueranno ad avere reazioni, per lui, immotivate ed esagerate" scrive Pugnaloni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gianmarco non ha portato in esterna né Francesca né Nadia. Quest’ultima, inoltre, non si è nemmeno presentata in studio e potrebbe avere deciso di ‘eliminarsi’ da sola; oggi si terranno altre registrazioni e si scoprirà il destino della corteggiatrice. Cristina, al contrario, era presente in studio dopo avere disertato l’esterna, ma ha subito ribadito di non volere essere la seconda scelta di nessuno. Stanco proprio di questi comportamenti, Steri l’ha invitata a uscire e "tornare da dove è venuta". La ragazza ha lasciato lo studio in lacrime; il tronista non l’ha rincorsa e ora, dopo la sua popolarissima esperienza da corteggiatore di Martina De Ioannon, deve fare i conti con le critiche al suo Trono.

Tina Cipollari e Cosimo a Madrid: la coppia di UeD

Nel corso delle registrazioni di ieri non si è parlato del Trono Over, mentre Tina Cipollari e Cosimo Dadorante (ship sempre più tifata di questa edizione) continuano a fare passi avanti. L’opinionista e tronista del dating show di Maria De Filippi ha annunciato che nelle prossime settimane farà un viaggio a Madrid insieme al suo corteggiatore.

Potrebbe interessarti anche