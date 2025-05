Uomini e Donne, Gianmarco parla dopo la scelta: “Senza amore non si vive”. Ma il web lo stronca: “Non è quella giusta” In queste ore molti stanno commentando la scelta del tronista del dating show di Maria De Filippi che venerdì giungerà al termine di questa edizione 2024/2025.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

La puntata che metterà il punto finale all’edizione 2024/2025 di Uomini e Donne andrà in onda venerdì 30 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Gianmarco ha già fatto la sua scelta ed è stato l’artefice di un discorso colmo d’amore che però di fatto non è piaciuto ad alcuni. C’è chi aspetta con ansia di vedere quest’ultimo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi che riserva ai suoi telespettatori sempre grandi sorprese.

La scelta di Gianmarco a Uomini e Donne: SPOILER

Nel video del promo della puntata del programma di Canale 5 che andrà in onda il 30 maggio vediamo Gianmarco Steri negli attimi prima che incontrasse le sue corteggiatrici. Infatti viene inquadrato mentre entra in studio, poi si passa alle sue lacrime di gioia e infine agli amici che l’hanno festeggiato dopo aver ricevuto il "sì" dalla corteggiatrice scelta. Si tratta di Cristina Ferrara. Nel video si vede il 29enne fare il suo discorso prima di dichiararsi a quest’ultima. "Non so se uscirò da qui con la donna giusta, ma sicuramente ne esco convinto e consapevole che senza amore non si vive", ha detto non riuscendo a trattenere le lacrime dall’emozione. I fan dovranno aspettare di vedere queste immagini che sono state registrate domenica 11 maggio. Nell’attesa molti hanno visto la promo e hanno commentato su X: "Io sono felice come Enzakkione in questo promo", "Quanto era vestito bene lui", "Aspetto con i pop corn in mano", "Recuperatemi".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I commenti degli esperti del gossip

Tanti i commenti degli utenti ma a parlare sono anche gli esperti di gossip. In primis Deanira Marzano che ha dichiarato a proposito del discorso fatto da Gianmarco Steri durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne: "Senza amore non si vive, detta da uno seduto su una poltrona rossa a Uomini e Donne, come se stesse chiudendo un discorso all’ONU". Anche Alessandro Rosica ha voluto dire la sua e ha sentenziato: "In cuor suo lo sa che non è quella giusta, sembra più una scelta forzata da qualcosa o qualcuno. Sicuramente il tempo di qualche scatto. E poi saranno già ai saluti. Cristina è sempre stata con calciatori e sportivi milionari e con una vita abbastanza frenetica, non starebbe mai con Gianmarco fuori alle telecamere". Il tempo darà ragione agli esperti di cronaca rosa oppure ai diretti interessati che a breve cominceranno la loro vita insieme al di fuori del mondo patinato della televisione, lì nella vita reale dove si fa sul serio… o no?

Potrebbe interessarti anche