L’attuale edizione di Uomini e Donne si avvia verso la conclusione. Ancora qualche settimana e il dating show di Maria De Filippi andrà in pausa estiva, per poi tornare come di consueto a settembre. Ma proprio ora che tutto sembrava pronto per il gran finale, è arrivata una notizia che ha stravolto i piani: la scelta di Gianmarco Steri potrebbe essere rimandata a causa di un grave lutto.

Uomini e Donne: La scelta di Gianmarco Steri

Gianmarco è senza dubbio stato uno dei protagonisti assoluti di questa stagione di Uomini e Donne. Dopo la fine della conoscenza con Martina De Ioannon, che ha deciso di uscire dal programma con Ciro Solimeno, per lui si sono riaperte le porte del trono. Da quel momento ha dato inizio a un nuovo percorso, conoscendo diverse ragazze. Alla fine, solo due sono rimaste nel suo cuore: Nadia Ferrara e Cristina Di Diodato. Nel corso dell’ultima registrazione, Gianmarco aveva annunciato di essere pronto alla scelta, tanto da decidere di non fare nuove esterne. In studio aveva voluto ballare con entrambe le corteggiatrici, un gesto che ha lasciato intendere quanto fosse vicino a una decisione definitiva. Secondo le anticipazioni, la registrazione della scelta era prevista per domenica 11 maggio, ultima di questa edizione.

UeD: Il lutto di Gianmarco Steri, ecco chi ha perso

Nelle ultime ore, però, qualcosa di inatteso ha cambiato completamente lo scenario. È venuta a mancare la zia centenaria di Gianmarco, Renata, una figura a lui molto cara, e che i fan del programma ricorderanno bene. La notizia è stata diffusa inizialmente dall’amico Enzakkione e poi confermata anche dal profilo della Barberia di Gianmarco, che ha comunicato ufficialmente la scomparsa e annunciato che i funerali si sarebbero tenuti ieri. Zia Renata non era solo importante nella vita privata di Gianmarco, ma aveva fatto breccia anche nel cuore dei telespettatori, apparendo in una delle esterne più emozionanti della scorsa stagione, quando il tronista stava ancora frequentando Martina. In quell’occasione si era mostrata dolce, premurosa, e aveva conquistato tutti con la sua simpatia e delicatezza. Tantissimi utenti, sui social, le avevano dedicato messaggi affettuosi e ricchi di stima.

La scelta finale messa in pausa

Alla luce di questo grave lutto, non si esclude che la registrazione della scelta possa essere posticipata. Al momento non c’è ancora una comunicazione ufficiale da parte della redazione di Uomini e Donne, e dunque la decisione finale resta in sospeso. È comprensibile però che Gianmarco possa aver bisogno di un momento di pausa per elaborare il dolore e ritrovare la serenità prima di affrontare un passaggio così importante del suo percorso televisivo. I fan, intanto, attendono notizie con grande attesa, esprimendo il loro sostegno al tronista e mostrando vicinanza in questo momento difficile. La scelta può aspettare: ora, l’attenzione è tutta per Gianmarco e per il suo dolore. Il finale di stagione sarà, ad ogni modo, sicuramente carico di emozioni.

