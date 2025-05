Uomini e Donne in prima serata, Maria De Filippi rovina i piani di Milly Carlucci: cosa succede Venerdì 30 maggio la scelta di Gianmarco Steri sarà trasmessa in prima serata su Canale 5: Maria De Filippi sfiderà la finale di Sognando Ballando con le stelle.

Gran chiusura per Uomini e Donne. La stagione 2024/2025 del popolarissimo dating show di Maria De Filippi avrà un epilogo imprevisto. Lo ha svelato oggi DagoSpia in un lancio nel quale il giornalista Candela ha annunciato l’arrivo in prima serata della scelta di Gianmarco Steri.

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco in prima serata il 30 maggio 2025

Uomini e Donne è ormai agli sgoccioli. La trasmissione pomeridiana di Canale 5 sta vivendo le ultime battute prima della sosta estiva, che durerà da giugno al prossimo settembre. Ma a quanto pare Mediaset e la Fascino di Maria De Filippi hanno in programma una chiusura col botto per il programma. Secondo Dagospia, infatti, l’ultima puntata dell’edizione 2025 sarà trasmessa in prime time su Canale 5 venerdì 30 maggio, per dare massimo risalto alla scelta del tronista Gianmarco Steri. Il barbiere romano, classe 1996, è stato uno dei protagonisti di questa stagione e a breve (finalmente) scopriremo quale sarà la sua scelta tra Cristina e Nadia (anche se secondo alcuni spoiler già si saprebbe la sua decisione). Subito dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Uomini e Donne, sempre su Canale 5, il venerdì sera sarà completato dalla soap turca Tradimento.

Maria De Filippi contro Milly Carlucci

Se per gli appassionati di Uomini e Donne la promozione in prime time dell’ultima puntata può essere una buona notizia, lo stesso non si può dire di Milly Carlucci. Venerdì 30 maggio, infatti, è in programma anche la finale di Sognando Ballando con le stelle, lo spin-off in onda da inizio maggio su Rai 1 organizzato dalla Rai per individuare un nuovo maestro da inserire nel cast di Ballando con le stelle. Purtroppo, però, le prime tre puntate del dance show hanno raccolto risultati abbastanza deludenti di share, anche per sfortunate combinazioni di calendario. Il debutto del 9 maggio, infatti, è arrivato subito dopo la scelta del nuovo Papa (con l’attenzione mediatica rivolta sui vari speciali), la seconda puntata (16 maggio) è invece slittata in seconda serata per lasciar spazio alla semifinale di Sinner agli Internazionali di Tennis, mentre l’altroieri sera (24 maggio) lo show si è dovuto confrontare contro la volata scudetto tra Inter e Napoli. Per Milly ora arriva anche l’ultima doccia gelata che riguarda la finale, ovvero la sfida inattesa contro la corazzata Uomini e Donne in prima serata che rischia di depotenziare anche l’ultimo atto di Sognando Ballando con le stelle.

