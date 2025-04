Uomini e Donne, anche Raffaella Mennoia smentisce la segnalazione su Gianmarco Steri: il video-verità sui social Nessun cugino della corteggiatrice Nadia Di Diodato lavorerebbe nella barberia del tronista del dating show di Maria De Filippi: cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il Trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è "salvo", almeno per il momento. Nella giornata di ieri il tronista era finito al centro dell’ennesima bufera in seguito a una segnalazione che parlava di una frequentazione al di fuori del programma con la corteggiatrice Nadia Di Diodato. Sui social, però, è stato condiviso un video che smentirebbe tutto, come sottolineato anche da Raffaella Mennoia, autrice di UeD e braccio destro di Maria De Filippi in casa Fascino. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la segnalazione su Gianmarco Steri

Archiviata la polemica sul presunto accordo con Cristina Ferrara, nella giornata di ieri Gianmarco Steri è finito nuovamente al centro delle polemiche a causa dell’ennesima segnalazione. Il tronista di Uomini e Donne, infatti era stato accusato di avere avuto contatti con l’altra corteggiatrice, Nadia Di Diodato, al di fuori degli studi del Centro Elios, violando il regolamento. Il motivo? Stando ad alcune voci il cugino della ragazza avrebbe lavorato nella barberia di Steri, nella zona di Centocelle a Roma. Questo (presunto) rapporto lavorativo aveva fatto storcere il naso agli appassionati, convinti che il tronista avrebbe ‘sfruttato’ questa via preferenziale per portare avanti la frequentazione con Nadia lontano dalle telecamere di UeD. Stando agli ultimi aggiornamenti, tuttavia, la segnalazione si sarebbe rivelata una bufala e Gianmarco non andrebbe incontro ad alcun provvedimento da parte di Maria De Filippi. Sui social, infatti, sarebbe emerso un video che proverebbe il contrario.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il video che conferma l’innocenza del tronista di UeD e le parole di Raffaella Mennoia

Proprio come accaduto ai tempi della segnalazione su Cristina Ferrara (quando smentì le voci di un accordo dietro le quinte con la corteggiatrice), è stato uno dei migliori amici di Gianmarco Steri, Enzakkione, a intervenire e chiarire gli ultimi rumor. Come mostrato e raccontato in un video pubblicato sui social, infatti, l’amico del tronista si è recato alla barberia di Steri e ha chiesto a tutti i dipendenti se il cugino di Nadia Di Diodato lavorasse lì. I ragazzi dell’hair salon hanno scherzato sulla questione (presentandosi tutti come "il cugino di Nadia") e smentito il tutto, bollando di fatto la segnalazione come bufala. Anche Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi, ha ringraziato su Instagram Enzakkione tra i commenti, ironizzando: "Il famoso cugino…".

Potrebbe interessarti anche