Temptation Island, Raffaella Mennoia ammette i tagli: “Non mostriamo immagini esplicite, ma è tutto vero”. Poi la verità su Maria De Filippi L’autrice Fascino e braccio destro di Maria De Filippi svela alcuni retroscena sul reality show più seguito dell’estate e sul suo rapporto con la conduttrice

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

A poco meno di una settimana dal debutto stagionale, Temptation Island si è già confermato come il reality show più seguito della tv italiana e si prepara a bissare il successo con la seconda puntata in programma domani. Dietro questa "macchina" perfetta condotta da Filippo Bisciglia e targata Fascino c’è anche e soprattutto Raffaella Mennoia, autrice e vero e proprio braccio destro della padrona Maria De Filippi. Raffaella si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera e ha svelato alcuni retroscena legati alla sua avventura dietro le quinte della televisione e alla realizzazione di Temptation. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Temptation Island, il segreto del successo di Raffaella Mennoia

La scorsa settimana la 13esima edizione di Temptation Island ha fatto il suo esordio su Canale 5 e ha subito registrato il record di ascolti con la première più vista di sempre nella storia del programma (27,8% di share e quasi 3 milioni e mezzo di spettatori). Il reality show condotto da Filippo Bisciglia sembra andare in controtendenza e non conoscere limiti in termini di dati Auditel e, secondo l’autrice Raffaella Mennoia, la ricetta del successo è anche nel pubblico stesso: "In Temptation Island non sono solo le coppie a mettersi alla prova, ma in realtà anche chi guarda il programma da casa: tutti si interrogano su come si comporterebbero in determinate situazioni. Il segreto è che non guardi solamente loro, guardi anche alla tua, di coppia". Il braccio destro di Maria De Filippi si è raccontata in un’ampia intervista al Corriere della Sera e ha difeso la ‘genuinità’ del programma, spesso accusato di essere solo una sorta di vetrina per aspiranti influencer: "È tutto vero e autentico. Le coppie devono passare quattro provini, incrociamo i racconti, parliamo con loro separatamente, abbiamo bisogno di prove, di foto, di messaggi".

La verità sui tagli e il rapporto con Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista al Corriere Raffaella Mennoia ha anche risposto a un’altra accusa spesso e volentieri rivolta al ‘suo’ Temptation Island, vale a dire la questione dei tagli. "Non è necessario mettere per forza in scena la rottura di un legame. Non puntiamo alla ricerca di una spettacolarizzazione voyeuristica, ci sono delle situazioni che non mostriamo" ha raccontato l’autrice del reality show, spiegando di essere stata costretta a rimuovere scene esplicite in passato: "Chi vuole capire capisce: non c’è bisogno di calcare la mano, di indugiare su determinati gesti, non serve il dettaglio". Poi la rivelazione sul rapporto con Maria De Filippi, che dai tempi da ‘postina’ di C’è posta per te al lavoro dietro le quinte ha creduto in lei: "Lavorare con lei è molto faticoso: lavoriamo tantissime ore, per questo ogni tanto qualcuno decide di smettere. Ma siamo tutti convinti che questa sia la via più giusta per fare programmi che funzionano".

